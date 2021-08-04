إطلاق اختبار لغة إنجليزية معتمد وآمن في المملكة العربية السعودية

أطلقت بيرسون، اختبار اللغة الإنجليزية الآمن (SELT) في المملكة العربية السعودية. جاء هذا الإطلاق الافتراضي للاختبارات المعتمدة من قِبَل وزارة الداخلية في المملكة المتحدة لدعم المتقدّمين للحصول على تأشيرات الدراسة والهجرة في المملكة المتحدة وتسهيل ذلك عليهم.

يبلغ عدد مراكز بيرسون في المملكة العربية السعودية الآن أربعة مراكز موزعة بين الرياض وجدة والدمام وتقدّم جميعها اختبار بيرسون للغة الإنجليزية، بينما يتفرّد مركز الرياض بتقديم فرصة تقديم الاختبارات المعتمدة من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة للتقدم للتأشيرة والهجرة للراغبين بذلك.

إيبك آيدن، المسؤولة عن امتحانات اللغة الإنجليزية المقدمة من بيرسون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علقت بالقول: “يواصل عدد الطلاب المتواجدين في المملكة العربية السعودية الذين يرغبون بالدراسة في الخارج في الازدياد، لاختبار إتقان اللغة الإنجليزية دورٌ مهم في تمكينهم من القيام بذلك. يأتي إنشاء المزيد من المراكز في المملكة العربية السعودية التي تقدم الاختبارات المعتمدة من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة كخطوة في الاتجاه الصحيح لدعم أهداف بيرسون المتمثلة في زيادة عدد مراكزنا في جميع أنحاء الدولة لتسهيل إمكانية المتقدّمين من الوصول إليها، ولتقديم اختبار اللغة الإنجليزية المعترف به عالميًا بطريقة موثوقة وآمنة سواء لغرض الهجرة أوالدراسة في الخارج. نلتزم في بيرسون بتقديم تجربة عالمية المستوى للمتقدمين للاختبار في كافة مراكزنا، وسنواصل بناء شبكة قوية من مراكز الاختبار في جميع أنحاء المملكة.”

ومن جهته، علّق نيل كرومبتون، السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية، على الإطلاق الجديد، قائلاً: “يسعدني جدّاً أنّ اختبار بيرسون الآمن للغة الإنجليزية المعتمد من قبل وزارة الداخلية في المملكة المتحدة للتقدم للحصول على التأشيرات والهجرة قد أصبح متاحًا الآن في المملكة العربية السعودية، فهو يشكّل إضافة رائعة إلى جملة الخيارات المتوفرة للمتقدّمين للحصول على تأشيرات العمل في المملكة المتحدة وللطلاب والخريجين الباحثين عن عمل هناك، وفقًا لقانون تأشيرة الخرّيجين الجديد، مما يعزّز بالتأكيد من قوة العلاقة بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وموقف الدولتين الداعم للتعليم.”

هذا وتجدر الإشارة أن هذه المراكز مجهزة بالكامل بأحدث التدابير الأمنية، وستسهّل على المتقدمين إمكانية الوصول إليها لتقديم الاختبار بصورة سريعة، مرنة، وآمنة لا مجال للتحيّز فيها للتأكد من مهاراتهم في اللغة الإنجليزية لغرض العمل، الهجرة، أو الدراسة في الخارج.

سيتم تقديم اختبارات بيرسون الآمنة للغة الإنجليزية من خلال شبكة مراكز بيرسون VUE. حرصت بيرسون VUE على وضع عدد من تدابير الصحة والسلامة الاستباقية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي، توفير معقم اليدين في جميع المراكز، زيادة التعقيم في مناطق التي يتكرر لمسها، والتأكد من تطهير وتعقيم محطات تقديم الاختبار بصورة منتظمة بعد انتهاء كل شخص من تقديم الاختبار، كما أن أقنعة الوجه مطلوبة في جميع مراكز بيرسون VUE. تدعم هذه الإجراءات سلامة المتقدّمين للاختبار وموظفي المراكز والموظفين.

تشمل امتحانات بيرسون الآمنة للغة الإنجليزية:

اختبار بيرسون الأكاديمي للغة الإنجليزية: اختبار بيرسون الأكاديمي المعروف اختصارًا بـ PTE Academic هو اختبار لغوي من أربع مهارات يستخدم لتقييم قدرات الفرد في اللغة الإنجليزية في المجال الأكاديمي. حيث يتمّ تقييم مهارات التواصل لدى المتقدم من خلال مجموعة من الأسئلة تتطرّق إلى مهارات القراءة، الكتابة، الاستماع والمحادثة وهو معتمد ومقبول بغرض التقديم للحصول على تأشيرة العمل والدراسة.

اختبار بيرسون العائلي للغة الإنجليزية: اختبار لغوي يغطي مهارة الاستماع والمحادثة للعائلات، طلبات الهجرة والمواطنة، وكذلك للرياضيين وطلبات ممثلي الشركات في الخارج.

يوجد الآن أكثر من 190 مركزًا معتمدًا في جميع أنحاء العالم لتقديم امتحانات اللغة الإنجليزية بغرض الهجرة والعمل في المملكة المتحدة.

ننصح الراغبين بالتقدم للاختبار بالضغط هنا للاطلاع على آخر المراكز المعتمدة والمصرّح لها بتقديم الاختبار.

للمزيد من المعلومات حول إجراءات الهجرة والتأشيرات المعتمدة في وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، الرجاء الضغط هنا.