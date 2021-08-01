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Posted inتعليم

السعودية تتبنى التعليم الحضوري لمن تلقى جرعتي اللقاح

الدراسة ستكون حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تتبنى التعليم الحضوري لمن تلقى جرعتي اللقاح

الدراسة ستكون حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح، أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

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