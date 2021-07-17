الإمارات للتعليم تعلن عن شواغر للإدارات المدرسية

ومن الوظائف التى اعلنت عن حاجتها مديري مدارس وحددت المبادرة الأماكن الشاغرة للوظيفة، منها في إمارة عجمان (للحلقات الأولى والثانية والثانوية)، والحلقة الثالثة في إمارة الشارقة (المنطقة الشرقية)، والحلقة الأولى في إمارة أم القيوين، والحلقة الأولى والحلقة الثانية والحقلة الثالثة في إمارة الفجيرة، والحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة في إمارة الشارقة، إضافة إلى مدير مدرسة مشتركة في إمارة رأس الخيمة، ومدير مدرسة مشتركة في إمارة أم القيوين، والحلقة الثانية والحلقة الثالثة- إمارة رأس الخيمة، والحلقة الثانية – إمارة دبي.

وجاء على موقع مبادرة ” علم لأجل الامارات” أنه تم تطوير معايير القيادة التربوية في دولة الإمارات، لضمان قدرة القادة التربويين في جميع مستويات المسؤولية على إظهار كفاءتهم المهنية التي تتماشى وتتوافق مع تطلعات رؤية الإمارات 2021، وتتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، مشيرة إلى أن المعايير تشمل كلاً من الجوانب الأكاديمية والجوانب التشغيلية لعمل القادة التربويين، ويتم دمجها في دور مدير المدرسة بحسب صحيفة البيان.

وحددت المبادرة أربعة مجالات للقيادة، يتطلب من مدير المدرسة تطويرها، وهي القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التعليمية، والقيادة التشغيلية (العمليات).

وتهدف تلك المبادرة إلى العمل على تطوير بيئة النظام التعليمي وجميع مخرجاته، منح الخريجين فرصة كبيرة لاكتساب المهارات العملية،والسعي وراء جذب أصحاب الخبرة من الخريجين الجدد وكذلك أصحاب التخصصات النادرة، وكذلك العمل على توطين مهنة التدريس من أجل تشكيل السياسات المستقبلية، كما تهدف إلى زيادة معدل الإنتاجية وتحسين مستوى المشاركة،والارتقاء بالعملية التعليمية من خلال زيادة عوامل الجذب إلى مهنة التعليم.