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Posted inتعليم

السعودية: توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية

أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارا وزاريا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة على 3 سنوات.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية

ويستهدف القرار زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

ويهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبنات الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار منسجماً مع خطة الوزارة في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار والنسب المستهدفة بالتوطين في الدليل الإجرائي عبر زيارة الرابط التالي: ‏https://hrsd.gov.sa/sites/default/files/24092021.pdf .

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