هل تحتاج لتدريب لتصميم الألعاب؟ إتش بي تُطلق مختبر لتأهيل الطلاب لدخول عالم الألعاب الإلكترونية

ويهدف إنشاء HP Gaming Garage إلى تحفيز طلاب الجامعات والمدارس في جميع أنحاء العالم، وتشجيعهم على اكتساب المهارات اللازمة للدخول إلى عالم الألعاب والرياضات الإلكترونية في المستقبل. وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام إتش بي بتمكين ما يقارب 100 مليون شخص حول العالم من الحصول على نتائج تعليمية أفضل بحلول عام 2025.

وفي مختبر HP Gaming Garage الهادف والمتخصّص بالتكنولوجيا العالية، والمزوّد بأحدث أجهزة الكمبيوتر المُصمّمة للألعاب من إتش بي ، يُمكن للطلاب الاستفادة من برنامج مُنظم لبناء المهارات الشخصية والخبرات الخاصة في هذا المجال. كما يتيح لهم المختبر فرصة التواصل مباشرة مع الخبراء في تطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية عبر ورش العمل ومواقع التدريب الداخلي. وتتمثل رؤية إتش بي بعيدة المدى في تزويد الطلاب بمجموعة المهارات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في هذا المجال من خلال المؤهلات الرقمية المصغّرة، وهي تقييمات محدودة تعتمد على مجموعة المهارات لدى الطلاب.

وتعليقاً على إطلاق HP Gaming Garage، قال فيشنو تيمني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وشرق أفريقيا في HP Inc.: “يسرنا إطلاق هذا البرنامج الفريد الذي يجمع بين شغف الناس بالألعاب الإلكترونية، وبين سعينا لتحقيق قيمة ملموسة للطلاب الموهوبين في أنحاء العالم ضمن قطاع الألعاب الذي تقدر قيمته بنحو 4.5 مليارات دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يحتضن الشرق الأوسط أكثر من 100 مليون ممارس للألعاب الإلكترونية. ولدعم هذا القطاع الحيوي المتنامي، أطلقنا مختبر HP Gaming Garage بالتعاون مع شركائنا. ومن خلال هذا البرنامج الفريد سنقدم خبراتنا العميقة للطلاب، ونرتقي بحماستهم وشغفهم بالألعاب إلى أفق جديد، ونساعدهم على تطوير المهارات اللازمة لدخولهم إلى عالم هذه الصناعة المتنامية والنابضة بالحياة، وتمكينهم من التميز فيها”.

وبدوره، قال جيمس بلاكمان، مدير شركة AMD لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “تبدأ الألعاب الإلكترونية مع AMD، فهي التي تركز اهتمامها على عشاق الألعاب. ونحن فخورون بشراكتنا مع HP في مشروع Gaming Garage لتأهيل مواهب المستقبل من خلال تمكينهم بالمهارات المطلوبة لبدء مسيرتهم في عالم الألعاب. تصنع AMD منتجات تلبي متطلبات الغد وتحفز الابتكار، وآمل أن يتمكن Gaming Garage من إلهام الجيل الجديد ومساعدته في إيجاد وظائف مجزية ضمن قطاع الألعاب”.

• ورشة عمل أسبوعية حول مهارات الألعاب تتضمن دورات لتطوير النماذج الأولية، والتصميم التفاعلي، والتصميم الإيزومتري، إلى جانب مواضيع أخرى.

• ورشة عمل أسبوعية مخصصة للمهارات الشخصية، بما في ذلك جلسات تثقيفية حول كيفية عرض النماذج الأولية، وصقل المهارات القيادية، وكيفية إبراز الألعاب وتمييزها، وغيرها.

• تسهيل الوصول إلى المتخصصين في هذا القطاع، ويشمل ذلك استضافة المحاضرات والأسئلة والأجوبة مع الخبراء

• تدريب الطلاب وتوجيههم بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في القطاع

• احتضان مبادرات تصميم الألعاب بالتعاون مع الشركاء في القطاع، بما سيساعد الطلاب على تنمية أفكارهم وابتكاراتهم.

• مسار أكاديمي يُزود الطلاب بالصّلات التي تربطهم مع أفضل دورات التدريب الذاتية لتصميم الألعاب على الإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف HP Gaming Garage على مدار العام مسابقات برمجة فصلية، بدأ أولها في أبريل 2021، مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية. وفي إطار المسابقة الأولى، تم تكليف الطلاب بتصميم لعبة أصلية لحلّ بعض التحديات الملحّة في قطاع الرعاية الصحية بشكل مبتكر. وعلى مدار الأسابيع الستة للمسابقة، ستُعقد أيضاً ورش عمل حول المهارات الشخصية، وحول مهارات الألعاب، فضلاً عن لقاءات متخصصة في هذا المجال لدعم المشاركين في تطوير نماذجهم الأولية.

كما ستقام مسابقات برمجة أخرى خلال العام القادم، مع التركيز على حلّ التحديات التي تواجههات مختلف القطاعات.