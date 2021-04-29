الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن عن افتتاح مدرسة كينجز كولدج الرياض

حيث ستكون مدرسة كينجز كولدج الرياض أول مدرسة يتم افتتاحها في إطار برنامج جذب المدارس الدولية التابع للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي التعليم والاستثمار في المملكة العربية السعودية، لتحويل عاصمة المملكة لتكون واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، ومن أميز المدن في جودة الحياة والسياحة وفي الخدمات بحلول عام 2030م.

وأكد معالي رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، قائلاً:

“يسرني الإعلان عن افتتاح مدرسة كينجز كولدج الرياض في إطار استراتيجية مدينة الرياض في تعزيز القطاع التعليمي، حيث تعكس شراكتنا مع وزارة التعليم ووزارة الاستثمار التزام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير فرص تعليمية للطلاب السعوديين والأجانب”.

وأشار معاليه إلى أن ذلك يأتي تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وسعي الهيئة الملكية لمدينة الرياض في البناء على مكانة الرياض كقوة اقتصادية إقليمية، لتكون واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، ومن أميز المدن في جودة الحياة والسياحة وفي الخدمات بحلول عام 2030م.

ستضيف مدرسة كينجز كولدج الرياض إلى المدينة خبرتها في مجال التعليم والتي تزيد عن 140 عامًا، ملبيةً من خلالها احتياجات طلاب المراحل التمهيدية والابتدائية والثانوية عبر شبكة متميزة لنخبة من المعلمين حول العالم. كما سينضم خريجوا المدرسة إلى قرنائهم من البارزين عالميًا، بما في ذلك الحائزين على جائزة نوبل، وبعض الشخصيات القيادية، والأولمبيين، والمؤلفين، والموسيقيين، وغيرهم من المبدعين.

ويعد الإعلان عن مدرسة كينجز كولدج في الرياض مثالًا على تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في قطاع التعليم، حيث أضاف سعادة السفير البريطاني، نيل كرومبتون قائلًا: “يعد هذا المشروع مثالًا على إلتزامنا الراسخ بتعزيز الجانب التعليمي بين بلدينا. حيث تجسّد مدرسة كينجز كولدج جودة التعليم البريطاني، ويملؤنا الفخر بدعم هذا المشروع وبأن تكون كينجز كولدج هي المدرسة البريطانية المستقلة الأولى التي يتم افتتاحها في المملكة العربية السعودية. وستقدم المدرسة في الرياض المناهج البريطانية بعد موائمتها مع المتطلبات السعودية، مما سيوفر تعليمًا متميزًا يدفع الطلاب للوصول إلى أهدافهم”.

ومن جانبه أشار معالي وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إلى أن وزارة الاستثمار تعمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة التعليم على برنامج جذب المدارس العالمية كاستجابة مباشرة لاحتياجات المستثمرين في المملكة. وأن قطاع التعليم لا يمثل في وضعه الحالي فقط فرصة هائلة للمؤسسات العالمية لتكون جزءًا من ذلك، ولكن التنامي الاقتصادي الأوسع وزخم المملكة العربية السعودية بشكل عام والرياض على وجه الخصوص، يمثل سوقًا ملحوظًا سينمو بشكل كبير لسنوات قادمة. وأثنى معاليه على مدرسة كينجز كولدج الرياض لكونها من أوائل المنضمين إلى البرنامج.

كما أوضح معالي وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قائلاً: “يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الاستثمار، حيث أننا نتطلّع لإطلاق مدرسة كينجز كولدج الرياض، فمن خلال مزج قوة الثقافة والتراث مع الابتكار والتقنية، ستوفر المدرسة للطلاب تعليمًا متميزًا، وخيارات أكثر للطلبة، ورحلة تعليمية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وأتمنى للمدرسة والقائمين عليها التوفيق في رسالتهم، حيث نعمل معًا على تطوير الرياض لتصبح مدينة عالمية”.

وتضع المدرسة البريطانية الدولية معايير جديدة على مستوى الرياض وسوف تساعد في تشكيل نهج جديد للقطاع التعليمي يساعد في التنمية الاجتماعية والمادية والأكاديمية للطلاب السعوديين والأجانب، وتسخّر المدرسة الجديدة خبرتها من خلال توظيفها الحصري للمعلمين المتخصصين، وتوفير بيئة مدرسية محفزة ومليئة بالتحديات لجميع الطلاب، مع وجود نظام تعليمي دولي رائد يلتزم بتوفير تعليم متميز وتعلم فعال، كما سيستفيد الطلاب في مدرسة كينجز كولدج الرياض من أحدث المرافق، بما في ذلك مختبرات العلوم المجهزة بأحدث التقنيات، وورش عمل التصميم التقني، واستوديوهات الفنون، وقاعات الموسيقى والأداء الفني، والمرافق الرياضية.

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