استنفار صحي وتعليق الدراسة في سوريا بسبب انتشار وباء كورونا

اوقفت الحكومة السورية عمل معظم المؤسسات التعليمية في اطار مكافحة انتشار وباء كورونا، بعد ازياد غير مسبوق بعدد الاصابات بالوباء ادى الى استنفار القطاع الصحي الهش بسبب ظروف الحرب والحصار فيما نقلت أمس وكالة الانباء السورية إعلان وزارة التربية إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي وتعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي بدءاً من يوم الاثنين الموافق لـ 5 من نيسان 2021.

وبينت الوزارة في بيان أن دوام طلاب الصف التاسع الأساسي والمرحلة الثانوية بصفوفها كاملة في فروعها جميعها يستمر وفق الخطة الدرسية على أن تجرى الامتحانات الانتقالية لصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع خلال الفترة من الـ 25 حتى الـ 29 من نيسان الجاري.

وأوضحت الوزارة أنها ستعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني “المذاكرات والشفهي” معياراً للنجاح أو الرسوب لمرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي لافتة إلى أن امتحانات صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي ستجري خلال الفترة من الـ 25 حتى الـ 29 من نيسان الجاري مؤكدة أن امتحانات الشهادات العامة للتعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوي بمختلف فروعها تبقى في مواعيدها المقررة وفق البرامج المعتمدة.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الصحة السورية ان وحدات العناية الفائقة بمستشفيات الدولة في العاصمة دمشق باتت ممتلئة، وأنه طلب من الأطقم الطبية الاستعداد لتدفق أعداد كبيرة من مرضى فيروس كورونا. كما اجلت المشافي في سورية كافة العمليات الباردة افساحا للمجال امام تركيز الطواقم الطبية على مرضى كورونا.

وقال الدكتور جمال خميس في حساب وزارةالصحة أنه هناك :” زيادة عدد الإصابات والانتشار الأفقي لفيروس كورونا أسهم في زيادة عدد الوفيات وخاصة بين كبار السن ومن يعانون من مشاكل تنفسية وأمراض القلب والداء السكري.

– نشدد على ضرورة التزام أصحاب الأمراض المزمنة منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة وعدم إيقاف أدويتهم دون استشارة مختص وتناول طعام صحي وممارسة نشاط بدني مناسب وعدم مخالطة الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

– نحذر من الاستهتار بالإجراءات الوقائية الذي يؤدي إلى مزيد من الإصابات والوفيات ويجب الالتزام باستخدام الكمامة والتباعد المكاني والتعقيم المستمر.”