يبدأ بالتوظيف.. برنامج خادم الحرمين للابتعاث ووزارة الاستثمار يطلقان برنامجاً مشتركاً

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية عن بدء التقديم على برنامج ابتعاث جديد يبدأ بالتوظيف في المملكة العربية السعودية.

وقال حساب برنامج خادم الحرمين الشريفين الحكومي عبر تغريدة في منصة إكس “فتح باب التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف لدراسة البكالوريوس في تخصصات قطاع الصناعات البحرية ضمن #مسار_واعد أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وذلك بالتعاون مع #وزارة_الاستثمار“.

والبرنامج هو دبلوم في تخصص تحليل الأعمال في تقنية المعلومات، ويبدأ التقديم على برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شركة العرض المتقن ضمن مسار واعد.

فتح باب التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف لدراسة البكالوريوس في تخصصات قطاع الصناعات البحرية ضمن #مسار_واعد أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وذلك بالتعاون مع #وزارة_الاستثمار



للمزيد من التفاصيل: https://t.co/ekUGAE1V3g#قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/FFDexfzGIj — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) October 29, 2025

اسم البرنامج

دراسة دبلوم في تخصص تحليل الأعمال في تقنية المعلومات

مدة البرنامج

9 أشهر

المؤسسة التعليمية

كلية كامبريان

الدولة

كندا

بداية البرنامج

يناير/كانون الثاني 2026

فترة التقديم

من 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

الشروط الخاصة بالبرنامج

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

-أن يكون نمط الدراسة حسب المحدد في المسار.

-أن تكون الدراسة بالانتظام الكلي والإقامة في بلد الابتعاث.

-لا يجوز ابتعاث من هو على رأس بعثة حالياً وبعثته مستمرة، ولكن يسمح له بالتقديم.

-اجتياز سياسات ومعايير المفاضلة، حسب الشروط الخاصة لشركة العرض المتقن.

-شهادة البكالوريوس في نظم المعلومات او ما يعادلها بمعدل تراكمي تقدير جيد 3.3 من 5 أو 2.7 من 4. وإذا كانت الشهادة صادرة من مؤسسة خارج المملكة مع معادلتها من جهة الاختصاص.

-درجة اختبار اللغة الإنجليزية لا تقل عن (5.5) IELTS.

للتقدم يرجى الضغط هنا

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث

برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي هو مبادرة وطنية سعودية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص دراسية للطلاب والطالبات في أفضل الجامعات حول العالم.

ويركز البرنامج على المواءمة مع احتياجات سوق العمل في القطاعات المختلفة، مثل الصحة، والسياحة، والتقنية، لتطوير الاقتصاد المعرفي للسعودية ودعم تحقيق رؤية 2030.