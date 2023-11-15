وزارة التعليم السعودية تكشف عن شروط برنامج ابتعاث المعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التعليم، عن خطة برنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية، وفتح باب التقديم للابتعاث من أجل دراسة اللغة الصينية، بموجب الشروط والضوابط . وتضمنت الخطة أنه بتم الرفع بترشيحات منسوبي الإدارات للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث عبر الخدمة الذاتية في نظام فارس وفق سلسلة الاعتمادات.

يستهدف هذا البرنامج ترشيح شاغلي الوظائف التعليمية حملة درجة البكالوريوس، للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير في تدريس اللغة الصينية.

يؤمن البرنامج الحصول على مهارات تدريس اللغة الصينية والتمكن منها تحدثاً وكتابة، بغرض تدريسها في المدارس السعودية بمراحل التعليم العام المختلفة بعد الحصول على المؤهل وستدعم وزارة التعليم التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات تعليم اللغة الصينية بجمهورية الصين الشعبية.

الضوابط والشروط المنظمة للترشح

ألا يزيد عمر المرشح عند بداية الدراسة عن أربعين عاماً،

ألا تقل درجة التقدير في تقويم الأداء الوظيفي عن ممتاز في آخر سنتين

ألا يكون المرشح ممن أخل بواجباته الوظيفية أو صدر بحقه عقوبة تأديبية جراء تقصير في أداء العمل خلال العامين السابقين للترشيح.

ألا يكون محالاً إلى التحقيق أو مكفوف اليد أو طرفا في قضية قائمة أو منظورة

أن يتعهد المرشح بالموافقة على تدريس مادة اللغة الصينية في مراحل التعليم العام المختلفة.

أن يتعهد المرشح بالعمل لدى الوزارة مدة تعادل مدة ابتعاثه

ألا يسبق للمرشح الحصول على قرار ابتعاث أو إيفاد وتم الانسحاب منه أو الاعتذار عنه .

ألا يقل التقدير الدراسي في آخر مؤهل علمي عن جيد،

أن يكون حاصلاً على (5) درجات في اختبار «الآيلتس» أو ما يعادلها

أن يجتاز دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة،

ألا تقل خدمة المرشح في الوظيفة التعليمية عن سنتين، وأن يجتاز جميع المرشحين المقابلة الشخصية.