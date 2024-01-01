موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي والثانوية العامة في مصر

حددت وزارة التربية والتعليم في مصر موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي والثانوية العامة، وذلك وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في مصر يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024، وتنتهى في 25 من الشهر ذاته، وتنتهى إجازة نصف العام الدراسي 2024 الخميس الموافق 6 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف يوم 10 فبراير وينتهي 30 مايو، وتكون مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

ونشرت تقارير إعلامية مصرية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 9 محافظات:

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى في محافظة الدقهلية

الخميس 18 يناير: مادة اللغة العربية والخط والإملاء

الأحد 21 يناير: لمادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية

الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية، والحاسب الآلي.

الثلاثاء 23: لمادة الهندسة والتربية الفنية

الأربعاء: 24 يناير لمادة الدراسات الاجتماعية

الخميس 25 يناير: مادة العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الاسكندرية

يوم الاربعاء 17 يناير 2024: امتحان اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي.

يوم الخميس 18 يناير 2024 امتحانات اللغة الأجنبية، التكنولوجيا

يوم الأحد الموافق 21 يناير 2024: امتحانات دراسات اجتماعية، مجال زراعي.

يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحانات العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

يوم السبت 20 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاءو مادة التربية الدينية.

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 23 يناير2024 مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 24 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الخميس 25 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة

يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023: امتحان القرآن الكريم.

يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023: إنجليزي إضافي.

يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر 2023: حاسب آلي.

يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023: فرنساوي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية

يوم الأربعاء 17 يناير 2024: مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الخميس 18 يناير 2024: مادة العلوم.

يوم الأحد 21 يناير 2024: مادة اللغة الأجنبية ومادة التربية الرياضية.

يوم الاثنين 22 يناير 2024: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة البحر الأحمر

– الخميس 18 يناير: مادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

– السبت 20 يناير: مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية.

– الأحد 21 يناير: مادة الهندسة.

– الاثنين 22 يناير: الجبر والإحصاء ومادة الكمبيوتر.

– الثلاثاء 23 يناير: مادة اللغة الإنجليزية.

– الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى في محافظة جنوب سيناء

– الأحد 21 يناير: اللغة العربية والخط العربى والإملاء والتربية الدينية

– الاثنين 22 يناير: اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء

– الثلاثاء 23 يناير: الهندسة والتربية الفنية

– الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية

– الخميس 25 يناير: العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

– الاثنين 22 يناير: اللغة الأجنبية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة كفر الشيخ

– يوم الخميس 18 يناير: امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء ومادة التربية الدينية

– يوم الأحد 21 يناير: امتحان مادة الجبر، مادة العلوم

– الاثنين 22 يناير: امتحان مادة الهندسة ومادة الحاسب الآلى

– الثلاثاء 22 يناير: امتحان مادة اللغة الإنجليزية، التربية الفنية

– الأربعاء 24 يناير: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة الغربية

– الأربعاء 17 يناير: مادة اللغة العربية والإملاء.

– الخميس 18 يناير: مادتا الجبر والإحصاء، التربية الدينية.

– الأحد 21 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية.

– الاثنين 22 يناير: مادتا الهندسة، التربية الفنية.

– الثلاثاء 23 يناير: مادتا اللغة الأجنبية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

– الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم.

– الثلاثاء 23 يناير: مادة الهندسة من

– الأربعاء 24 يناير: مادة العلوم

– الخميس 25 يناير: مادة الدراسات الاجتماعية

موعد امتحانات الثانوية العامة في مصر

تبدأ امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات السبت 15 يونيو 2024.

وتبدأ امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024.