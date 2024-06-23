أعلنت وزارة التعليم في السعودية عن التقويم الدراسي للعام القادم، الذي يتضمن 10 إجازات متنوعة خلال الفترات الدراسية المختلفة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ووفقًا للتقويم، سيبدأ العام الدراسي القادم في 18 أغسطس 2024 وسينتهي في 26 يونيو 2025، إلا أنه تم إدخال عدد من الإجازات التي تتخلل العام الدراسي، والذي يستمر لمدة 180 يومًا.

وتبدأ الإجازة الأولى في العام الدراسي الجديد بمناسبة اليوم الوطني في 23 سبتمبر 2024، وتليها إجازة نهاية الأسبوع المطولة في 17 أكتوبر 2024.

كما يتضمن التقويم إجازة الخريف التي تبدأ في 8 نوفمبر 2024، وإجازة منتصف الفصل الدراسي في 3 يناير 2025. يتواصل العام الدراسي مع إجازة يوم التأسيس في 23 فبراير 2025، وإجازة الشتاء في 24 فبراير 2025.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث في بداية شهر رمضان، الذي تبدأ فيه إجازة العشر الأوخر من شهر رمضان، وتمتد حتى عيد الفطر في 20 مايو 2025. بعدها، هناك إجازة نهاية الأسبوع المطولة في 4 و 5 يونيو 2025. بعد ذلك، تأتي إجازة عيد الأضحى من 30 مايو 2025 حتى 15 يونيو 2025.

وتختتم السنة الدراسية بإجازة صيفية تبدأ في 26 يونيو 2025 لمدة 8 أسابيع، مما يتيح فرصة للطلاب والمعلمين للاستراحة والاستعداد للعام الدراسي التالي.

وفيما يلي تفاصيل الإجازات المقررة:

اليوم الوطني: إجازة في 23 سبتمبر 2024. نهاية الأسبوع المطولة: ابتداءً من 17 أكتوبر 2024. إجازة الخريف: تبدأ في 8 نوفمبر 2024. منتصف العام الدراسي: إجازة في 3 يناير 2025. يوم التأسيس: إجازة في 23 فبراير 2025. إجازة الشتاء: في 24 فبراير 2025. إجازة رمضان: تبدأ بـ20 رمضان (بالتوافق مع التقويم الهجري). إجازة عيد الفطر. نهاية الأسبوع المطولة: 4 و 5 يونيو 2025. عيد الأضحى: إجازة من 30 مايو 2025 حتى 15 يونيو 2025.

تم تصميم هذا التقويم لينظم الأنشطة الدراسية بفاعلية ويساعد على تحقيق الأهداف التعليمية بشكل متوازن ومنظم، بحسب بيان وزارة التعليم على موقعها الرسمي.