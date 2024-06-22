منح إقامة دائمة فورية للطلاب الأجانب عند التخرج من الجامعات الامريكية ضمن وعود ترامب الانتخابية

منح الإقامة الدائمة المعروفة باسم الجرين كارد، تلقائيا للطلاب الأجانب الذين يتخرجون من الكليات الأمريكية، هو التعهد الجديد الذي أكده الرئيس السابق دونالد ترامب في مقابلة نشرت يوم الخميس فيما يمثل انحرافًا حادًا عن الخطاب المناهض للهجرة الذي يستخدمه عادةً في الحملة الانتخابية بحسب شبكة سي بي إس.

وحين سُئل ترامب عن خطط الشركات لتكون قادرة على استقطاب”الأفضل والألمع” في بودكاست تم تسجيله يوم الأربعاء مع المستثمرين في رأس المال الاستثماري والمستثمرين في مجال التكنولوجيا يسمى “All-In”، أكد ترامب قائلا:”ما أريد أن أفعله وما سأفعله هو أنك تتخرج من كلية، أعتقد أنه يجب أن تحصل تلقائيًا كجزء من شهادتك على الجرين كاردء لتكون قادرًا على البقاء في هذا البلد. وهذا يشمل الكليات الإعدادية أيضًا، أي شخص يتخرج من كلية. تذهب إلى هناك لمدة عامين أو أربعة أعوام”، وأشار إلى ذلك الوعد متعهدًا بمعالجة هذا القلق لدى الشركات في اليوم الأول.

تصدرت الهجرة القضايا الانتخابية لدى ترامب خلال محاولته عام 2024 للعودة إلى البيت الأبيض. ويعد اقتراحه بتقديم بطاقات خضراء – وثائق تمنح طريقًا للحصول على الجنسية الأمريكية – لمئات الآلاف من الخريجين الأجانب من المحتمل أن يمثل توسعًا شاملاً لنظام الهجرة الأمريكي الذي ينحرف بشكل حاد عن مواقف ترامب الأكثر شيوعًا بشأن الأجانب، وهو الذي تعهد بتنفيذ أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة إذا انتُخب في إشارة منه إلى المهاجرين غير النظاميين.

غالبًا ما يقول ترامب وحلفاؤه إنهم يميزون بين الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير قانوني وبين الأشخاص الذين يدخلون بشكل قانوني. ولكن خلال إدارته، اقترح ترامب أيضًا قيودًا على الهجرة القانونية مثل التأشيرات القائمة على الأسرة وبرنامج يانصيب التأشيرة.

بعد توليه منصبه مباشرة في عام 2017، أصدر أمره التنفيذي “اشترِ منتجا أمريكيًا ووظف أمريكيًا”، موجهًا أعضاء مجلس الوزراء باقتراح إصلاحات لضمان منح تأشيرات العمل فقط للمتقدمين الأعلى أجراً أو الأكثر مهارة لحماية العمال الأمريكيين.

قال ترامب في وقت سابق إن برنامج تأشيرات اسمه H1-B الذي تستخدمه الشركات عادة لتوظيف العمال الأجانب مؤقتًا – وهو البرنامج الذي استخدمه في الماضي – كان “سيئًا للغاية” وتستخدمه شركات التكنولوجيا للحصول على عمال أجانب بأجور أقل.

وألقى ترامب باللوم على جائحة فيروس كورونا لعدم قدرته على تنفيذ هذه التدابير أثناء توليه الرئاسة. وقال إنه يعرف قصصًا عن أشخاص تخرجوا من كليات عليا ويريدون البقاء في الولايات المتحدة ولكنهم لا يستطيعون تأمين تأشيرات للقيام بذلك، مما يجبرهم على العودة إلى بلدانهم الأصلية، وتحديدًا الهند والصين، وقال إنهم يواصلون العمل ويصبحون مليارديرات، ويوظفون الآلاف من العمال.

قال ترامب: “تحتاج إلى مجموعة من الأشخاص للعمل في شركتك. ويجب أن يكونوا أشخاصًا أذكياء. لا يمكن أن يكون الجميع أقل ذكاءً، فأنت بحاجة إلى أشخاص لامعين”.

وفي بيان صدر بعد ساعات من نشر البودكاست، قالت السكرتيرة الصحفية للحملة كارولين ليفات: “لقد حدد الرئيس ترامب عملية التدقيق الأكثر عدوانية في تاريخ الولايات المتحدة، لاستبعاد جميع الشيوعيين والإسلاميين المتطرفين وأنصار حماس وكارهي أمريكا والقيود العامة. وهو يعتقد أنه بعد إجراء مثل هذا التدقيق فقط، يجب علينا الاحتفاظ بالخريجين الأكثر مهارة والذين يمكنهم تقديم مساهمات كبيرة لأمريكا. وهذا ينطبق فقط على خريجي الكليات الذين خضعت سجلاتهم للتدقيق الشديد والذين لن يقللوا أبدًا من الأجور أو ينافسوا الموظفين الأمريكيين “.