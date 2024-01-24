كشف ديفيد هنري، الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان، في إطار تطوير المدينة الغير ربحية، عن سلسلة من المشاريع الطموحة التي ستكون تحت إشراف الأميرة سارة بنت مشهور، حرم ولي العهد السعودي.



ومن بين هذه المشاريع، أعلن هنري في جلسة حضرية شاملة بمنتدى مستقبل العقار، عن إنشاء 3 مدارس على مستوى عالمي في المدينة قبل افتتاحها في نهاية العام المقبل 2025.

وأكد أن حرم ولي العهد ستكون مسؤولة عن إحدى المشاريع التي تستخدم التقنية لتعليم الأطفال.

وأوضح أن هذه المدارس ستتبنى نمطًا حديثًا لتقديم تعليم عالي الجودة، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لأي دولة وأن الثورة المعرفية هي الخطوة التالية في تطوير المدن الذكية.



تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات ولي العهد لجعل المدينة ذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يتم نقل جميع موظفي المؤسسة إلى المدينة، مع قبول أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة، مما يشكل مجتمعًا تعليميًا متكاملًا.



وأكد هنري أيضًا على دور مؤسسة مسك في توعية الأطفال والشباب، من خلال برامج متنوعة في مجالات الريادة والتدريب والفنون، مع التركيز على إنشاء مدارس لتعليم فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة.



توضح الخطة أيضًا استخدام وسائل النقل المتطورة داخل المدينة، مثل الحافلات والدراجات، وربط المدينة بالمترو والحافلات لتحقيق تكامل في التنقل بين المناطق الحضرية والمجاورة.

وأشار هنري إلى أن جميع المشاريع ستكون لها فروع في المدينة، مما يسهم في جذب المشاريع العالمية.



وفي ختام الجلسة، أعلن هنري عن إنشاء ميادين رياضية ومرافق لممارسة الرياضة، إلى جانب برامج لدعم الشباب وتوفير بيئة مناسبة للزوار الدوليين والشركات العالمية.

فيديو | ديفيد هنري: نتطلع لافتتاح مدينة الأمير محمد بن سلمان في نهاية 2025 لبدء العيش فيها #منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/SynDuofmPH — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2024