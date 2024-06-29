مدارس دبي الخاصة الثانية عالمياً في المعرفة المالية

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن المدارس الخاصة في دبي حققت المرتبة الثانية عالمياً في مجال المعرفة المالية لطلبتها، والمرتبة السادسة عالمياً في مجال التفكير الإبداعي، وذلك بحسب نتائج المشاركة الأولى لدبي في هذين المجالين ضمن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، الذي تنفِّذه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

ويهدف مجال “المعرفة المالية” إلى قياس معارف الطلبة وفهمهم لمبادئ الإدارة المالية والمخاطر ذات الصلة، وتقييم قدرتهم على تطبيق هذه المهارات والمعارف في الحياة الواقعية والاستفادة منها في اتخاذ قرارات صحيحة في سياقات مالية متنوعة.

ويركز مجال “التفكير الإبداعي” على تقييم قدرات الطلبة ومشاركتهم البنَّاءة في تقييم أفكارهم وتطويرها للوصول إلى حلول مبتكرة وفعّالة، والارتقاء بمعارفهم إلى مستويات متقدمة، واستكشاف آفاق إبداعية جديدة.

وشارك في هذه الدراسة الدولية نحو 20 دولة ومنطقة حول العالم ضمن مجال “المعرفة المالية”، و64 دولة ومنطقة حول العالم ضمن مجال “التفكير الإبداعي”، فيما شهدت الدراسة مشاركة أكثر من 4478 طالباً وطالبة في المدارس الخاصة في دبي في مجال “المعرفة المالية”، ونحو 7474 طالباً وطالبة في مجال “التفكير الإبداعي”، ينتمون إلى 171 مدرسة خاصة بدبي تطبق 8 مناهج تعليمية متنوعة.

المعرفة المالية

وحقق طلبة المدارس الخاصة في دبي معدل إنجاز بلغ 522 نقطة في مجال “المعرفة المالية”، وهو أعلى بمقدار 24 نقطة من المعدل العالمي المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية البالغ 498 نقطة.

وأفاد 82% من طلبة دبي بأنهم على دراية بالإدارة المالية، في وقت أشار 79% من الطلبة إلى أنهم يضعون أهدافاً ادخارية بشأن ما يعتزمون شراءه أو اقتناءه.

التفكير الإبداعي

وحقق طلبة المدارس الخاصة في دبي 36 نقطة في مجال “التفكير الإبداعي”، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 33 نقطة.

وبيّنت النتائج أن مهارات التفكير الإبداعي لنحو 84% من طلبة دبي تندرج ضمن المستوى المتوقع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو أعلى، كما أفاد 74% من الطلبة بأنهم يتمتعون بالثقة اللازمة للمشاركة بفعالية في الأنشطة الإبداعية التي توفرها لهم المدارس.