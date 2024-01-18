التقديم خلال يناير.. مدارس الإمارات تطلب 700 وظيفة تدريسية

أعلنت مدارس الإمارات عن توافر أكثر من 700 وظيفة تدريسية استعدادًا للعام الدراسي الجديد الذي يبدأ نهاية أغسطس المقبل.

تتركز معظم فرص العمل في دبي، كما يتوفر عدد كبير منها في أبوظبي والشارقة.

وكشفت صحيفة “ذا ناشونال” عن الوظائف المطلوبة من موقع التوظيف Tes، المتخصص في التوظيف ، عن وجود ما يقرب من 500 وظيفة معلن عنها في دبي، وأكثر من 150 وظيفة في أبوظبي، وعشرات الوظائف في الشارقة.

لمحة سريعة عن الوظائف المتاحة في مدارس الإمارات

• تشمل مجموعات المدارس التي لديها مجموعة واسعة من الشواغر: جيمس للتعليم، وطليعة، وبلوم للتعليم، والدار.

• تبحث مدرسة دبي البريطانية الإمارات هيلز عن مدرس موسيقى ومدرب رياضي ومدير مدرسة، بينما تبحث مدرسة صن مارك عن رئيس قسم الفنون الإبداعية، وتبحث مدرسة جيمس ويلينغتون الدولية عن مدير فنون الأداء ومدير الرياضة.

• تعاني بعض المدارس من صعوبة في العثور على مدرسي الرياضيات والعلوم، حيث تقول طلات جولدي، مدير الموارد البشرية في مدارس “طليعة”: “من الواضح أن صعوبة التوظيف تزداد في المواد المتخصصة، لكنهم يتمتعون بأهمية قصوى.”

• تشمل الوظائف الشاغرة الأخرى: مساعد مدير المرحلة الابتدائية في جيمس متروبول سكول، ومساعد مدير المرحلة الثانوية في مدرسة أركاديا العالمية.

• في أبوظبي، تحتاج أكاديمية الرابي إلى رئيس قسم الرياضيات، وتقوم مدرسة نويا البريطانية بتوظيف رئيس مرحلة الأساس المبكرة.

• تتوفر عدة وظائف شاغرة في كرانلي أبوظبي، والتي تأمل في توظيف مدرس فن، ومدرس لغة إسبانية، ومدير فنون الأداء، من بين أدوار أخرى.

• تبحث مدرسة فيكتوريا الدولية في الشارقة عن مدرسي المرحلة المبكرة.

الموعد النهائي للعديد من هذه الوظائف هو نهاية يناير.

تحدي الرياضيات والعلوم

تتوفر وظائف شاغرة لمدرسي الفيزياء في العديد من المدارس، بما في ذلك مدرسة دبي البريطانية جميرا بارك ومدرسة جيمس ويلينغتون الدولية، بينما تبحث مدرسة أركاديا العالمية عن مدرس علوم ثانوي ومدرس رياضيات ثانوي.

وقالت طلات جولدي، مدير الموارد البشرية في مشغل المدارس طليعة، إن العثور على خبراء للمواد المتخصصة غالبًا ما يكون مشكلة.

مدارس الإمارات تبحث عن مواهب عالمية

يشهد قطاع التعليم بالإمارات صعوبات في إيجاد معلمين مؤهلين لمادتي الرياضيات والعلوم، حيث يفضل العديد من الخريجين في هذه المجالات مسارات مهنية ذات عائد مادي أعلى، ويتجنبون مهنة التدريس.

أكدت السيدة طلات جولدي، مديرة الموارد البشرية في مجموعة طليعة التعليمية، إن إيجاد مدرسي الرياضيات والعلوم يعد تحديًا دائمًا للمدارس، حيث قالت: “من الواضح أن تعيين هؤلاء المختصين صعب، لكنهم يستحقون وزنهم بالذهب.”

ارتفاع اهتمام المعلمين بالعمل بالإمارات

أوضحت السيدة جولدي أن مجموعة طليعة التعليمية تهدف إلى توظيف ما بين 450 و500 معلم للموسم الدراسي القادم، حيث تضم حاليًا 2800 معلم. وأضافت أنها لاحظت اهتمامًا أكبر من المعلمين بالعمل في الإمارات مقارنة بالسنوات السابقة.

وأوضحت أن هذا هو الوقت الذي يوقع فيه المعلمون عقودهم للعام الدراسي التالي، ومن الضروري استقطاب أفضل المواهب من خلال البدء المبكر في عملية التوظيف.

تعرض مجموعة طليعة الشواغر عبر الإنترنت، كما ستعقد معارض للتوظيف في بريطانيا والإمارات. وقالت السيدة جولدي: “سيتوجه معلمونا ومديرونا إلى المملكة المتحدة في نهاية هذا الشهر للقيام بأعمال التوظيف”.

وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، لدينا معارض توظيف محلية، وقد خططنا لواحدًا في فبراير، حيث سنقوم بعرض الشواغر في أحد الفنادق بالإمارات. هدفنا هو إبرام العقود وتوقيعها مع المعلمين الجدد بحلول نهاية مارس أو أبريل.”

عزت السيدة جولدي ارتفاع الطلب على العمل في الإمارات إلى غلاء المعيشة في أجزاء أخرى من العالم. وقالت: “إذا نظرنا عالميًا إلى ما يحدث، وإلى ظروف العمل للمعلمين في المملكة المتحدة على سبيل المثال، مع ارتفاع تكلفة المعيشة وما إلى ذلك، فهناك حديث عن انخفاض عدد الأشخاص الراغبين في أن يصبحوا معلمين في المملكة المتحدة، لأنهم يشعرون بعدم التقدير.”

وأضافت: “يسهل علينا جذب المعلمين. تتمتع العلامة التجارية للإمارات نفسها بما نقدم فيه وباقات الحوافز التي نقدمها، وهي تنافسية للغاية في السوق.”

نصائح للمعلمين الراغبين بالعمل في الإمارات

تؤكد السيدة جولدي أن أهم نصيحة للمعلمين الجدد بالتمتع بتوقعات واقعية. وقالت: “من الخارج، يبدو الأمر وكأن كل شيء سيكون رائعًا وسنكسب الكثير من المال، لكن التدريس هنا وظيفة صعبة أيضًا.”

وأضافت: “التوقعات عالية جدًا. عمليات التفتيش صارمة، ولا تنتهي أيام المدرسة مع انتهاء يوم الأطفال. يعمل معظم المعلمين حتى وقت متأخر من المساء، إنها حقًا مهمة شاقة. ولكن المكافآت يمكن أن تكون رائعة جدًا هنا، وربما أسرع مما هي في أي مكان آخر.”

كما شهد السيد جون مايز، رئيس الموارد البشرية في جيمس للتعليم، زيادة في الطلب. وقال: “كما تعلمون، هناك تدفق مستمر للأشخاص القادمين إلى الإمارات، ولا سيما دبي.”

وأضاف: “يضيف النمو السكاني متطلبات إضافية من حيث الطلب على الخدمات الاقتصادية، ومن أهمها التعليم. ومن منظور توظيف المعلمين، نرى ثباتًا في نفس الموضوعات.”

رواتب المعلمين في الإمارات:

تقدم معظم المدارس رواتب معفاة من الضرائب تنافسية، أو بدل سكن أو إقامة، وتعليمًا مجانيًا أو مخفضًا، وتأمينًا طبيًا خاصًا، وسفرًا جويًا سنويًا إلى بلد المعلم الأصلي، وتعويضات نهاية الخدمة، ولكن قد تختلف العروض حسب المدرسة والوظيفة.

تختلف الرواتب من مدرسة إلى أخرى، لكن يتوقع المعلمون عادةً أن يكسبوا ما بين 9000 و 14000 درهم إماراتي.