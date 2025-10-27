لأول مرة في السعودية.. بناء مدارس بلا أسوار

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) السعودية عن بناء 166 مدرسة حكومية حديثة بلا أسوار لأول مرة في المملكة العربية السعودية وذلك بالاتفاق مع شركة تطوير المباني التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة.

وقالت الشركة الوطنية للإسكان؛ الذراع الاستثماري لوزارة البلديات والإسكان السعودية، مساء أمس الأحد، إنها أعلنت الأسبوع الماضي عن شراكات مع كبرى الشركات الصينية والكورية لتنفيذ مشاريع نوعية في مختلف وجهات الشركة، وكذلك أبرمت الشركة شراكات لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة الحياة. ومن أبرزها اتفاق مع شركة تطوير المباني التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة لبناء 166 مدرسة حديثة بلا أسوار لأول مرة في المملكة، بتصاميم عصرية تندمج مع الهوية العمرانية للوجهات وتتيح الاستفادة منها للأنشطة المجتمعية.

وتضم الشراكات، أيضاً، مشروع مدارس الرياض في وجهة خزام، الذي يجسد أعلى المعايير العالمية، إلى جانب اتفاقيات مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب والمستشفى التخصصي الطبي لتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، بما يوفّر بيئة سكنية مثالية تجمع بين الراحة والصحة وجودة الحياة.

وكانت شركة تطوير المباني إحدى شركات تطوير التعليم القابضة والذراع التنفيذي لمشاريع وزارة التعليم كشفت في يونيو/تموز الماضي عن مشروعها الطموح لبناء 166 مدرسة حكومية في وجهات الشركة الوطنية للإسكان العمرانية في عدد من مناطق المملكة، ضمن جهود مشتركة لتطوير بيئة تعليمية حديثة تعزز جودة الحياة وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وباشرت شركة تطوير المباني، بصفتها الجهة المنفذة، استلام مواقع المشاريع في ثماني وجهات عمرانية تتوزع في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وتبوك، وتشمل الأعمال تنفيذ 61 مدرسة في الرياض ضمن وجهات خزام والمشرقية والأصالة، و51 مدرسة في جدة ضمن وجهتي خيالاً والجوهرة، وسبع مدارس في المدينة المنورة ضمن وجهة الدار، و33 مدرسة في المنطقة الشرقية ضمن وجهتي الأحساء والواجهة في الدمام.

وتتسم المدارس الجديدة بتصاميم مبتكرة طورتها شركة تطوير المباني، مستلهمة متطلبات المجتمعات العمرانية المطورة، ومراعية للخصوصية الثقافية في كل منطقة، بما يتماشى مع النمط العمراني لمخططات الشركة السعودية للإسكان كما تشجع هذه التصاميم على دمج العملية التعليمية بالحياة اليومية للسكان. وتُنفذ هذه المدارس بدون أسوار، مع مساحات مفتوحة قابلة للاستخدام خارج أوقات الدوام الدراسي، بما يعزز مفهوم المدرسة المجتمعية.

ويمثل هذا المشروع امتداداً لتكامل أدوار الشركة الوطنية للإسكان وشركة تطوير المباني في توفير بنية تحتية تعليمية متقدمة داخل الأحياء السكنية، إلى جانب بقية المرافق الصحية والترفيهية، بما يسهم في بناء مجتمعات متكاملة وتعليم أكثر ارتباطاً بحياة الفرد والمجتمع.