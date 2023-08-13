أضاف برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، دولتَيْ كندا وإسبانيا لقائمة دول الابتعاث، وذلك تحقيقاً لإستراتيجية البرنامج بتنويع خيارات التعليم، والمساهمة في إعادة تأهيل وتعزيز القدرات في تخصصات علمية مختلفة لتوفير كوادر وطنية موهوبة.





وتشتمل إستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث على 4 مسارات (الرواد – البحث والتطوير – إمداد- واعد)، تم تصميمها بما يتواءَم مع أولويات رؤية المملكة 2030م وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.







وفي السياق ذاته، نشرت الملحقية الثقافية الدليل الإرشادي للبرامج الطبية والتخصصات الصحية في الجامعات الكندية، والذي تضمن نظام التعليم الكندي والمهن الصحية والدراسة والتدريب ومجموعة من الإرشادات والتوصيات للتقديم على برامج الزمالة والتخصص الدقيق وفقاً لـ”أخبار24″.



دعماً لمسيرة أبنائنا التعليمية..

إضافة دولتي "كندا وإسبانيا" إلى

قائمة وجهات #الابتعاث . #قدراتك_مستقبلنا

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للتقديم من خلال منصة سفير: https://t.co/QTThVSHvO2 pic.twitter.com/m23AQHKv2n — برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث (@SA_Scholarships) August 13, 2023