التعليم السعودي: فك العلاوة السنوية عن الرخصة المهنية

وجّهت وزارة التعليم طلبًا إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لفصل العلاوة السنوية للمعلمين عن حصولهم على الرخصة المهنية، جاء ذلك من خلال خطاب وزير التعليم.

تعكس هذه الخطوة استجابة السلطات التعليمية لمطالب واقتراحات العديد من المعلمين الذين رأوا أن الربط بين العلاوة السنوية والرخصة المهنية كان يمثل عبئًا إضافيًا على أداء مهامهم.

وأكدت الوزارة أن هناك عدة أسباب تبرر فك هذا الارتباط، منها:

منح العلاوة السنوية لجميع موظفي الخدمة المدنية دون الربط بالرخصة المهنية.

أن الرخصة المهنية مرتبطة بالترقيات والتطوير المهني، وليس لها صلة بالعلاوة السنوية.

دخول المعلم للتدريس وأداء مهامه التعليمية وتحقيق مستويات الأداء تُعزز فرص حصوله على العلاوة السنوية.

عدم تطبيق إيقاف العلاوة في مهن أخرى مثل المهن الصحية والهندسية بسبب الرخصة المهنية.

تحقيق المساواة بين المعلمين.

أكدت الوزارة أن فصل هذا الارتباط سيُسهم في تحقيق المساواة بين المعلمين، وتعزيز معنوياتهم وحافزهم لتطوير مهنتهم.

كما إن فك العلاوة السنوية عن الرخصة المهنية يُعَدُّ تطورًا ملحوظًا في السياسات التعليمية السعودية، مما قد يؤدي إلى تحسين بيئة العمل التعليمية وتشجيع المعلمين على التطوير المستمر ورفع مستوى أدائهم.

الوزارة قالت: أنها ستتابع ردود الأفعال حول هذا القرار وستنظر في جميع الملاحظات والاقتراحات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الموضوع.