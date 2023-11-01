فريق التحرير by فريق التحرير

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صعود مفاجئ للتعليم المنزلي كأسرع أشكال التعليم نموًا في الولايات المتحدة

كيف انتقل التعليم المنزلي من أحد أشكال التعليم الهامشية إلى أسرع أشكال التعليم نموًا في الولايات المتحدة؟

فريق التحرير by فريق التحرير

أشار تقرير واشنطن بوست إلى أن التعليم المنزلي انتقل من أحد أشكال التعليم الهامشية إلى أسرع أشكال التعليم نموًا في الولايات المتحدة.

وتصدرت عوامل عديدة وراء هذه الصعود أبرزها المخاوف من تكرار عمليات إطلاق النار في المدارس، والتنمر، والجودة العامة للبيئة المدرسية – وهي مشاكل مستعصية، وبعضها لا يتمتع مسؤولو المدرسة بسلطة محدودة لحلها – من بين الأسباب الرئيسية للتعليم المنزلي التي ذكرها أولياء الأمور في استطلاع للرأي أجرته مدرسة واشنطن بوست. وقال الكثيرون أيضًا إنهم يخشون تدخل السياسة في التعليم العام، وهو قلق من غير المرجح أن ينحسر وسط الجدل حول كيفية التعامل مع الهوية الجنسية وتاريخ السود وغيرها من المواضيع في الفصول الدراسية.

لكن ما يغفله التقرير هو الجانب المالي أيضا مع ضعف شديد في رواتب المدرسين فضلا عن المساهمة الحكومية المتضائلة حيث يقدر ما يدفعه كل شخص من دافعي الضرائب بحوالي 1087 دولارًا لمقاولي البنتاغون فقط في عام 2022، وهذا نصف إجمالي المساهمة للجيش، وهو أربعة أضعاف المبلغ الذي ساهم به دافع الضرائب نفسه في التعليم من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر.

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