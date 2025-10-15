رجل أعمال سعودي يتبرع بوقف تعليمي

تبرع رجل أعمال سعودي حديثاً بوقف تعليمي في مدينة بريدة عاصمة منطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية. وثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، المبادرة التي قدمها رجل الأعمال عبدالله الصالح الراشد الحميد، المتمثلة في تبرعه بمبنى تعليمي بمدينة بريدة، ضمن مبادرة الأوقاف التعليمية بالقصيم التي تتبناها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. وأعرب الأمير عن تقديره لهذا العطاء السخي الذي يعكس روح المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال بالمنطقة، والخيرية العالية تجاه تعزيز القيم الوطنية وتنمية المسؤولية المجتمعية التي تسعى إليها الدولة. من جانبه أعرب المدير العام للتعليم بالمنطقة محمد بن سليمان الفريح، عن شكره وتقديره لأمير القصيم على ما يوليه من الاهتمام والمتابعة، لإنجاح مبادرة الوقف التعليمي واستثمار إسهامات المجتمع برجالاته ومؤسساته، وإشراكهم في تطوير قطاع التعليم، مثمناً هذا الدعم والعطاء غير المستغرب من رجل الأعمال عبدالله الراشد الحميد، الذي يأتي امتداداً لمواقفه الوطنية.

من هو الشيخ عبدالله الصالح الراشد الحميد؟

ويظهر أن الشيخ عبد الله الصالح الراشد الحميد هو رجل أعمال من أهالي القصيم وله بصمات عديدة في دعم التعليم، إذ تحتضن جامعة القصيم الحكومية كرسي الشيخ عبد الله بن صالح الراشد الحميد لخدمة السيرة والرسول (ص) وهو كرسي جامعي جاء بدعم من الشيخ عبد الله بن صالح الراشد الحميد، بهدف إلى إعداد ودعم الأبحاث النوعية، وتقديم خدمات استشارية وتدريبية ومجتمعية في مجال السيرة النبوية وخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشر القيم النبوية في المؤسسات الحكومية والخاصة.

كما تبرع الشيخ عبدالله في العام 2024 بمبنى تعليمي آخر بمدينة بريدة كوقف تعليمي ضمن الأوقاف التعليمية في تعليم القصيم.

رجل الأعمال عبد الله الصالح الراشد الحميد، يتبرع بإنشاء مبنى مدرسي، كوقف تعليمي، ضمن الأوقاف التعليمية في #تعليم_القصيم pic.twitter.com/SSH7CY5qPZ — عدّاد بريدة (@addad_bur) October 27, 2024