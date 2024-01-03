رئيسة جامعة هارفارد تستقيل لهذه الأسباب

تقدمت كلودين غاي باستقالتها من منصبها كرئيسة لجامعة هارفارد، جراء تعرضها لحملة شرسة بعد إدلائها بشهادتها في الكونغرس الأميركي لاتهامها بمعاداة السامية والسرقة الأدبية.

ورفضت غاي خلال إدلائها بشهادتها الاجابة بشكل واضح عما إذا كانت الدعوة إلى إبادة اليهود تنتهك قواعد السلوك في جامعة هارفارد ما عرضها لحملة انتقادات واسعة.

وتعد غاي أول شخص أميركي من أصول إفريقية (ذو البشرة الداكنة) يتبوأ منصب رئيس جامعة هارفارد.

وقالت غاي في بيان حول استقالتها إنها أقدمت على هذه الخطوة حتى لا يتسبب الجدل حول شخصها “بإلحاق ضرر في الجامعة”.

وأوضحت أنها اتخذت قرارها حتى تتمكن الجامعة من مواصلة تحقيق أهدافها بعيداً عن السجالات الأخيرة.

وأضافت “أصبح من الواضح أنه من مصلحة جامعة هارفارد أن أستقيل، حتى تتمكن الجامعة من تجاوز هذه المرحلة الصعبة للغاية عبر التركيز على المؤسسة بدلاً من الأفراد”.

وأكدت غاي أنه لا مكان لجرائم الكراهية في الحرم الجامعي.

وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن غاي تعرضت لردود فعل قوية، خاصة من الأوساط المؤيدة لإسرائيل، بعد تقييمها للاحتجاجات ضد إسرائيل في الجامعة ضمن نطاق “حرية التعبير”.

وأضافت في البيان الذي نشرته صحيفة “هارفارد كريمسون” التي يديرها الطلاب: “بحزن كبير لكن بحب عميق لهارفارد، أكتب لأعلن أنني سأتنحى عن منصبي كرئيسة”.

وقالت إنها تعرضت لتهديدات شخصية و”عداء عنصري”.

وتابعت: “تعرضت لانتقادات لاذعة بغيضة، وفي بعض الحالات عنصرية، عبر رسائل إلكترونية ومكالمات هاتفية معيبة. نحن ندين هذه الهجمات”.

وطالب أكثر من 70 نائباً باستقالتها، فيما دعا عدد من متخرجي جامعة هارفارد البارزين والمانحين إلى مغادرتها المنصب.

من جهة أخرى، وقع أكثر من 700 من أعضاء هيئة التدريس في جامعة هارفارد رسالة تدعم غاي.

من جهتها، قالت الهيئة الإدارية للمؤسسة إن غاي “أظهرت صموداً كبيراً في وجه الهجمات الشخصية والمتواصلة”.