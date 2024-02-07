الكويت.. دوام المدارس بالبصمة اعتباراً من الأحد القادم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف بالبصمة في جميع المدارس بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير الجاري.

تعميم الدوام المدارس بالبصمة

ودعت الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع، في تعميم لها مدراء عموم المناطق التعليمية التعميم على كافة المدارس التابعة لهم باستخدام أجهزة البصمة من يوم الأحد الموافق 2024/2/11 ليتسنى للجهة الفنية معالجة كافة المشاكل المتعلقة بشأنها إن وجدت.

وأكدت المطوع على ضرورة العمل على تسهيل مهمة إدارة نظم المعلومات لإجراء البصمة التعريفية لكافة العاملين في المدارس، بما في ذلك المعلمين والإداريين والموظفين.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم العملية التربوية والتعليمية، وتحقيق عدد من الأهداف، أهمها:

إثبات الدوام ببصمة الإصبع ، مما يضمن دقة المعلومات المتعلقة بالحضور والانصراف.

، مما يضمن دقة المعلومات المتعلقة بالحضور والانصراف. متابعة ونقل البيانات من المدارس إلى ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية والعكس، مما يساهم في تحسين التواصل وتبادل المعلومات.

الحاجة لإجراء البصمة التعريفية وإدخال البيانات في الأجهزة المخصصة لها.