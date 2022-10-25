اختتمت وزارة التعليم والجامعات السعودية مشاركتها في المعرض الدولي للتعليم ( إكسبو) الذي اختتم فعالياته في مدينة الشارقة أول أمس السبت؛ بدخول أكثر من 50 ألف زائر من الطلبة الدوليين من مختلف بلدان العالم على منصة “ادرس في السعودية” https://studyinsaudi.moe.gov.sa , بعد أن شهد جناح الوزارة المشارك ولمدة أربعة أيام متتالية إقبالاً منقطع النظير من الطلاب والطالبات الدوليين الراغبين في إكمال دراستهم في الجامعات السعودية وفق التخصصات المتاحة.

وأكدت الوزارة أن عدد الطلبة الدوليين المسجلين بلغ أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، مبينةً أن المنصة متاحة حتى منتصف شهر يناير القادم .

يذكر أن المنصة تخاطب الطلبة في مختلف دول العالم بعشر لغات عالمية.

وزارة التعليم تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للتعليم #إكسبو_2022 بالشارقة، ومبادرة #ادرس_في_السعوية تُسجّل دخول أكثر من 50 ألف طالب وطالبة دوليين للدراسة في #الجامعات_السعودية.https://t.co/wBtlCmOiMB pic.twitter.com/I9es3KsNjI — وزارة التعليم – جامعي (@mohe_sa) October 25, 2022