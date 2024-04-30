دبي، الدراسة عن بعد يومي الخميس والجمعة

أعلنت حكومة دبي عن اعتماد التعليم عن بُعد في جميع المدارس الخاصة في دبي يومي الخميس والجمعة (2 و3 مايو 2024) نظراً للأحوال الجوية المتوقعة.

كما ذكرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في تدوينة على إكس أنه “نظرًا للحالة الجوية المتوقعة، تقرَّر تطبيق التعليم عن بُعد في المدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، والجامعات الدولية بدبي يومي الخميس والجمعة (2 و3 من مايو 2024م)، راجين للجميع السلامة. “

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أكد أن الحالة الجوية التي تشهدها دولة الإمارات بدءاً من اليوم وحتى السبت 4 مايو / أيار المقبل، ليست مثل الحالة الاستثنائية الأخيرة، مشيراً إلى أنها أقل من حيث الشدة وكمية الأمطار المتوقعة.

وأضاف المركز أنه «بدءاً من مساء الأربعاء إلى الخميس، تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مع منخفض جوي من الشمال الغربي يؤدي لتشكلات مختلفة من السحب تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة مع البرق والرعد، أحياناً، مع احتمال سقوط بعض البرد، تبدأ من الغرب ليل الأربعاء وتمتد على معظم مناطق الدولة يوم الخميس، وتتركز على المناطق الغربية والسواحل وبعض المناطق الشرقية».

وأعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية برئاسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث يعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة المنخفض الجوي المقبل.

(لقطات منذ قليل في دبي- صباح الخميس 2 مايو)

وأكّدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجاهزية الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية المقبلة، وذلك من خلال عقد سلسلة من اجتماعات فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، والذي كان بحضور وزارة الداخلية، والمركز الوطني للأرصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة. ومن خلال الاجتماعات، أكّدت الهيئة جاهزية جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع المنخفض وذلك من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية، مضيفةً بأنّه سيتم تفعيلها بعد دراسة وتقييم الظروف للحالة الجوية وتبعاتها في المناطق التي قد تتأثر بها الدولة، خصوصاً أنّ الدولة تمر بمرحلة التعافي من الحالة السابقة.

حكومة دبي تعلن التعليم عن بُعد في جميع المدارس الخاصة في دبي يومي الخميس والجمعة (2 و3 مايو 2024) نظراً للأحوال الجوية المتوقعة. pic.twitter.com/9NrionfBFD — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 30, 2024