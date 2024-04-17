دبي، تمديد الدراسة عن بعد لباقي أيام الأسبوع

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه مع الأخذ في الاعتبار سلامة الطلاب والموظفين، يجب على جميع المدارس الخاصة ودور الحضانة والجامعات في دبي الاستمرار في تقديم التعلم عن بعد يومي 18 و19 أبريل.

ونشرت الهيئة على حسابها على منصة إكس تنويها بذلك. كما أعلنت حكومة دبي تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في الإمارة ليومي الخميس والجمعة الموافق 18 و19 أبريل.

حرصاً على سلامة الطلبة والكوادر التعليمية في ظل الأحوال الجوية السائدة، تقرَّر مواصلة تطبيق التعليم عن بُعد في المدارس الخاصة، ومراكز الطفولة المبكرة، والجامعات الدولية بدبي يومي الخميس والجمعة (18 و19 من أبريل 2024م). راجين للجميع السلامة. — KHDA | هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي (@KHDA) April 17, 2024

كما أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 من أبريل 2024 .

يذكر أنه بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.

قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 من أبريل 2024 وذلك لضمان جاهزية كافة المدارس الحكومية والمناطق المحيطة بها من ناحية السلامة والأمان لاستقبال الطلبة والهيئة التدريسية. pic.twitter.com/FVTsNd8zrY — UAEGOV (@UAEmediaoffice) April 17, 2024