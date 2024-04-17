دبي، تمديد الدراسة عن بعد لباقي أيام الأسبوع

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه مع الأخذ في الاعتبار سلامة الطلاب والموظفين، يجب على جميع المدارس الخاصة ودور الحضانة والجامعات في دبي الاستمرار في تقديم التعلم عن بعد يومي 18 و19 أبريل.
ونشرت الهيئة على حسابها على منصة إكس تنويها بذلك. كما أعلنت حكومة دبي تمديد فترة التعليم عن بُعد للمدارس الخاصة في الإمارة ليومي الخميس والجمعة الموافق 18 و19 أبريل.
كما أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تمديد نظام التعليم عن بُعد لكافة المدارس الحكومية بالدولة يومي الخميس والجمعة 18 و19 من أبريل 2024 .
يذكر أنه بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية وام أن دولة الإمارات شهدت هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في العديد من المناطق، وهي الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في العام 1949.
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى الساعة التاسعة مساء من يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024 تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تسجيل كميات أمطار أكبر.