حمدان بن محمد يعتمد مشروع توسعة “مدارس دبي” بمبلغ 530 مليون درهم

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار “أجندة دبي الاجتماعية 33” ، مشروع توسعة “مدارس دبي” بمبلغ 530 مليون درهم والذي يتضمن مدرسة جديدة في منطقة الخوانيج، وتوسعة مدارس دبي فرع البرشاء، بما يضيف أكثر من:

6400 مقعد دراسي،

247 فصلاً دراسياً،

123 مختبراً وغرفاً متخصصة للمشهد التعليمي في الإمارة،

زيادة العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية في مشروع “مدراس دبي” ككل إلى 15000 مقعد حتى عام 2033.

ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، حمدان بن محمد يعتمد توسعة مشروع "مدارس دبي" بقيمة 530 مليون درهم والتي تشمل رفع العدد الإجمالي للمقاعد الدراسية إلى15,000حتى عام 2033https://t.co/jtBVs77E4s pic.twitter.com/TC3NM9Vwvq — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) January 30, 2024

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية مسارات متكاملة في خطط دبي التنموية للسنوات والعقود المقبلة، في نموذج ريادي يجمع بين بناء الإنسان وتطوير المجتمع وتنويع الاقتصاد.

وقال سموه إن “المعرفة نواة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في دبي، والتعليم أداتها الأمثل والأقدر على استدامة قصة نجاح دبي التي تلهم الجميع وترسخ المكانة الريادية التي أرستها بين مدن العالم”.

وأضاف سموه ” نؤسس برؤية محمد بن راشد آل مكتوم نهضة تعليمية تعد أجيالاً متمكّنة بالمعارف، متمسكة بالقيم والهوية، فالتكامل بين تنمية القدرات العلمية ومهارات التعلّم مع ترسيخ المبادئ والأخلاق يبني كفاءات تعتز بانتمائها وتعي وتلعب دورها في صناعة المستقبل”.

وأكد سموه أن التطوير المستمر للتعليم يواكب طموحات دبي المستقبلية ويعزز رأس مالها البشري ويجعلها ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم بما يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 التي أطلقت بعنوان “الأسرة أساس الوطن”، منوّهاً سموه بأهمية الدور التربوي والتعليمي الذي تلعبه “مدارس دبي” كرديف لدور الأسرة المحوري في بناء وتكريس مجتمع دبي المتماسك والمتسامح والمتكاتف، لما فيه بناء الأسر الأسعد والأكثر ترابطاً.

ويُعد مشروع “مدارس دبي” أحد أبرز المشاريع التعليمية في دبي التي اعتمدها المجلس التنفيذي في 2021 لتقديم نموذج مدرسي إماراتي متفرد ومبتكر يوفر تعليماً بمعايير عالمية المستوى، ويعزز القيم ويرفع المهارات ويستوعب إمكانات جميع الطلبة وينميها، مع الحرص على ترسيخ الانتماء إلى الهوية الإماراتية والعربية والإسلامية، فضلاً عن بناء أجيال واعدة يمكنها النهوض بمتطلبات المستقبل وما سيستجد به من وظائف.

وتأتي هذه المشاريع التطويرية لـ “مدارس دبي” تتويجاً لما حققته المدارس من نتائج إيجابية منذ تشغيلها، حيث استقبلت المدارس 1205 طلاب في العام الدراسي الأول، و1965 طالباً في العام الدراسي 2022/2023، فيما بلغ عدد الملتحقين 2580 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2023/2024، الأمر الذي يعكس البيئة التعليمية المميزة التي توفرها هذه المنظومة التعليمية، والتي تضم المدارس حالياً طلبة من 38 جنسية حول العالم.

ويعتبر فرع مدارس دبي – الخوانيج الجديد إضافة تعليمية قيّمة، حيث تبلغ مساحة المدرسة 446720 قدماً مربعاً، وسوف تستقبل الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، وتضيف بشكل تدريجي 4028 مقعداً إضافياً لمشروع مدارس دبي، وتتضمن المدرسة الجديدة التي تم تصميمها وفقاً لمعايير عالمية في مجال التصميم التعليمي 149 فصلاً تعليمياً و71 مختبراً وغرفاً متخصصة مزودة بأحدث التقنيات لتمكين الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة.