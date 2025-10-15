جامعة سعودية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

أعلنت جامعة الباحة السعودية؛ جنوب غرب المملكة، عن توفر عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على وظيفة “معيد” بنظام التعيين بالتعاقد بدوام كامل وذلك للكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً من الجنسين في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الجامعة الحكومية أن التقديم سيكون متاحاً عبر بوابتها الإلكترونية ابتداءً من يوم الأحد 2025/10/19 الموافق 27 ربيع الآخر 1447هـ، وحتى يوم الخميس 2025/10/23 الموافق 1 جمادى الأولى 1447هـ، داعية الراغبين والراغبات في التقديم إلى الاطلاع على تفاصيل الوظائف ومتطلباتها، وآلية التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وذلك في اختصاصات الطب وطب الاسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض والهندسة والحاسبات والمعلومات والأعمال.

لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.