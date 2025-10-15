. .. by . ..

أخبار ذات صلة

Posted inتعليم

جامعة سعودية تعلن وظائف شاغرة للجنسين

أعلنت جامعة سعودية عن توفر عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على وظيفة “معيد” بنظام التعيين بالتعاقد بدوام كامل

. .. by . ..
جامعة الباحة السعودية
جامعة الباحة

أعلنت جامعة الباحة السعودية؛ جنوب غرب المملكة، عن توفر عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على وظيفة “معيد” بنظام التعيين بالتعاقد بدوام كامل وذلك للكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً من الجنسين في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الجامعة الحكومية أن التقديم سيكون متاحاً عبر بوابتها الإلكترونية ابتداءً من يوم الأحد 2025/10/19 الموافق 27 ربيع الآخر 1447هـ، وحتى يوم الخميس 2025/10/23 الموافق 1 جمادى الأولى 1447هـ، داعية الراغبين والراغبات في التقديم إلى الاطلاع على تفاصيل الوظائف ومتطلباتها، وآلية التقديم عبر موقع الجامعة الإلكتروني.

وذلك في اختصاصات الطب وطب الاسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض والهندسة والحاسبات والمعلومات والأعمال.

لمزيد من المعلومات يرجى الضغط هنا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا