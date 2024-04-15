الطقس في الإمارات.. تعليم عن بعد في المدارس يومي 16 و17 أبريل

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن اعتماد نظام التعليم عن بعد في جميع مدارس الدولة الحكومية ليومي الثلاثاء والأربعاء، الموافقين 16 و 17 نيسان/أبريل الجاري، وذلك حرصًا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية في ظل الظروف الجوية المتقلبة التي تشهدها البلاد.

وتشمل هذه الخطوة جميع المراحل الدراسية، من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية دون أي تأخير أو تعطيل.

وقد تم إبلاغ أولياء الأمور والهيئات التدريسية بهذا القرار من خلال مختلف القنوات الرسمية.

وذكرت المؤسسة في بيان لها، أن قرار التحول إلى التعليم عن بعد جاء بناءً على توصيات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وذلك حفاظًا على سلامة وصحة جميع أفراد المجتمع المدرسي، خاصة مع استمرار تأثر الدولة بمنخفض جوي مصحوب برياح قوية وأمطار غزيرة.

وأكدت المؤسسة على أن عملية التعليم ستستمر بشكل طبيعي من خلال المنصات التعليمية المعتمدة، مع توفير كافة الدعم اللازم للطلبة والمعلمين لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وفعالية.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى التعاون مع المدارس لضمان متابعة أبنائهم للدروس عن بعد وتوفير بيئة مناسبة لهم للدراسة في المنزل.

في المقابل أشارت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الجهة المسؤولة عن المدراس الخاصة اتخذت قرارًا مماثلًا قضى بأن تكون الدراسة عن بعد غدًا حفاظًا على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية.