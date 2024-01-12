الإمارات.. تعليم تسجّل إيرادات قياسية

أعلنت تعليم القابضة التي تضم 31 مدرسة في الإمارات، عن نتائجها المالية الفصلية لفترة الربع الأول من العام المالي 2023-2024 المنتهية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وكشفت البيانات “تعليم” أن عدد الطلاب ارتفع بنسبة 26.6% على أساس سنوي إلى 35715 طالباً، وأن حجم الإيرادات بلغ 258.7 مليون درهم بزيادة 11.5% عن نفس الفصل من العام المالي 2022-2023.

وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 28.2% على أساس سنوي لتصل إلى 100.4 مليون درهم في السنة المالية2023-2024، مدفوعة بارتفاع معدلات التسجيل ومواصلة التركيز على زيادة الكفاءة التشغيلية.

كما ارتفع صافي الربح (قبل الضرائب) بنسبة 60,5% على أساس سنوي ليصل إلى 81,6 مليون درهم، مع ارتفاع الهوامش إلى 31.5% مقارنة بـ 21.9% في الربع نفسه من العام السابق.

وقد تأثر هذا النمو بصافي دخل التمويل المستمد من عائدات الاكتتاب العام والتي لم يتم استغلالها بالكامل بعد، إضافة إلى جانب انخفاض صافي ديون الشركة.

وفي ما يلي جدول النتائج الخاصة بـ “تعليم” خلال الربع الأول من العام 2023-2024

عدد الطلاب المسجلين** الإيرادات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك صافي الربح (قبل الضريبة) 35715 طالباً +26.6% على أساس سنوي 258.7 مليون درهم +11.5% على أساس سنوي 100.4 مليون درهم +28,2% على أساس سنوي 81,6 مليون درهم +60,5% على أساس سنوي عدد طلاب المرحلة الثانوية في المدارس المتميزة** عدد المدارس المتميزة** عدد المدارس الحكومية** نسبة الطلاب/المعلمين*** 13,947 (نسبة الاستخدام 82,7%) 10 مدارس 3 مناهج 21 مدرسة +5 مدارس جديدة (نسبة الاستخدام 90,8%) 13,7 +2,8% على أساس سنوي ** العام الدراسي 2023/24 ، *** باستثناء مدارس الشراكات التعليمية (دائرة التعليم والمعرفة ومؤسسة مدارس الإمارات)

ونجحت “تعليم” في إضافة خمس مدارس جديدة إلى محفظة مدارس الشراكات الحكومية، بما في ذلك مدرسة واحدة بموجب برامج المدارس المستقلة في أبوظبي وأربع مدارس بموجب عقد مدارس “أجيال” الجديد لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. وتعزز هذه الإنجازات من مكانة شركة “تعليم” كواحدة من أفضل مقدمي الخدمات التعليمية بما يتماشى مع الرؤية والأهداف التعليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة “تعليم”: “فخور بالتقدم الكبير الذي أحرزته “تعليم” في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية، بفضل شغف زملائنا وبمساعدة قيادتنا، إضافة إلى طموحنا والنمو المستمر في الإمارات”.

وأضاف: “تلتزم “تعليم” بتوفير أعلى مستويات جودة التعليم في الدولة ودعم نمو قطاعنا، وتعكس نتائجنا القياسية للربع الأول من العام 2023-2024 هذا الالتزام، حيث نستثمر في التوسع والابتكار والتحسينات لصالح طلابنا ومجتمعاتنا. كما يؤكد نجاح استراتيجيتنا الطموحة قدرتنا على رسم ملامح التعليم في الإمارات. ونتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الكبيرة في الفترة المقبلة”.

من جانبه، قال آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة “تعليم”: “أدى التزامنا بالنمو وتوفير أعلى مستويات جودة التعليم إلى زيادة عمليات تسجيل الطلاب بنسبة 26.6% على أساس سنوي، وإضافة خمس مدارس حكومية جديدة لمحفظة “تعليم” لمدارس الشراكات الحكومية”.

وتابع: “يعكس ارتفاع معدل استخدام السعة الحقيقية للمدارس المتميزة بنسبة 8.3% والمدارس الجديدة المضافة إلى محفظتنا التزامنا الراسخ بتوفير التميز التعليمي لعدد متزايد من الطلاب في جميع أنحاء الإمارات. تؤكد أعمال البناء في مدرسة دبي البريطانية في جميرا، إضافة إلى التقدم المحرز في مدرسة دبي البريطانية في ميرا، التزامنا بتوسيع الآفاق التعليمية مع مواصلة تحقيق التميز ووضع معايير جديدة للمشهد التعليمي في الإمارات”.