فريق التحرير

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“تعليم” تسجّل إيرادات بقيمة 830.7 مليون درهم

تواصل تعليم التزامها بتنفيذ استراتيجيتها للنمو على مدار خمس سنوات، حيث تستهدف توسيع محفظة المدارس المتميزة.

فريق التحرير
نعليم

حققت شركة “تعليم” القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، نموًا في الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 830.7 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من العام الدراسي 2024/2023.

ويعود هذا النمو إلى زيادة عدد الطلاب المسجلين بنسبة 32.9% ليصل إلى 37954 طالبًا، بالإضافة إلى إضافة 6 مدارس جديدة ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وشهدت تعليم أيضًا نموًا في الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.9% لتصل إلى 338.9 مليون درهم. وارتفع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 38.9% ليصل إلى 277.6 مليون درهم.

وبالرغم من زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس التابعة بنسبة 27.1% لتصل إلى 42,953 طالبًا، إلا أن المعدل المدمج للطاقة الاستيعابية المستغلة بجميع المدارس التابعة ارتفع بنسبة 3.8% إلى 88.4%.

وأحرزت “تعليم” تقدمًا ملحوظًا في توسعات مدرسة دبي البريطانية – جميرا ومدرسة جرينفيلد الدولية، والتي تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2025/2024.

ودخلت “تعليم” في شراكة استراتيجية مع شركة مدارس هارو الدولية المحدودة، والتي تمنحها الحق الحصري في امتلاك وتشغيل مدارس هارو الدولية في عدة دول في المنطقة.

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