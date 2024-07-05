“تعليم” تسجّل إيرادات بقيمة 830.7 مليون درهم

حققت شركة “تعليم” القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، نموًا في الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 830.7 مليون درهم خلال أول تسعة أشهر من العام الدراسي 2024/2023.

ويعود هذا النمو إلى زيادة عدد الطلاب المسجلين بنسبة 32.9% ليصل إلى 37954 طالبًا، بالإضافة إلى إضافة 6 مدارس جديدة ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وشهدت تعليم أيضًا نموًا في الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26.9% لتصل إلى 338.9 مليون درهم. وارتفع صافي الربح قبل الضرائب بنسبة 38.9% ليصل إلى 277.6 مليون درهم.

وبالرغم من زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس التابعة بنسبة 27.1% لتصل إلى 42,953 طالبًا، إلا أن المعدل المدمج للطاقة الاستيعابية المستغلة بجميع المدارس التابعة ارتفع بنسبة 3.8% إلى 88.4%.

وأحرزت “تعليم” تقدمًا ملحوظًا في توسعات مدرسة دبي البريطانية – جميرا ومدرسة جرينفيلد الدولية، والتي تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2025/2024.

ودخلت “تعليم” في شراكة استراتيجية مع شركة مدارس هارو الدولية المحدودة، والتي تمنحها الحق الحصري في امتلاك وتشغيل مدارس هارو الدولية في عدة دول في المنطقة.