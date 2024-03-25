تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم بالسعودية

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..

تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الإثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع المدارس في #تعليم_عسير . pic.twitter.com/7omOMGTjtW