تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم بالسعودية

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في جميع مدارسها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع. وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستستمر عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع..تقرّر تحويل الدراسة لهذا اليوم الإثنين 15 / 9 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي ، لجميع المدارس في #تعليم_عسير . pic.twitter.com/7omOMGTjtW— إدارة تعليم عسير (@MOE_ARP) March 24, 2024 فريق التحرير تابعونا: للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر و لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا فريق التحرير فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة... More by فريق التحرير