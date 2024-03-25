فريق التحرير by فريق التحرير

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تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم بالسعودية

العملية الدراسية ستستمر عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في جميع مدارسها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

تعليق الدراسة

وأوضحت الإدارة أن العملية الدراسية ستستمر عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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