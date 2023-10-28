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تعليق الدراسة في السعودية في 3 مناطق

كان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية قال اليوم على موقعه إنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء كثيرة من المملكة.

فريق التحرير by فريق التحرير
تعليق الدراسة

يتم تعليق الدراسة في السعودية غداً الأحد، بسبب الأحوال الجوية وتحديداً في مدينة جدة ورابغ وخليص.

ونشر حساب تعليم جدة على منصة أكس تغريدة اليوم السبت قال فيها إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تعليق الدراسة يوم غدٍ الأحد 14 / 4 / 1445 هـ وتحويلها (عن بُعد).

وأضاف الدراسة فقط تكون عبر منصة مدرستي، في مدارس جدة ورابغ وخليص، لجميع الطلبة، ومنسوبي ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم.

وكان المركز الوطني للأرصاد بالسعودية قال اليوم على موقعه إنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء كثيرة من المملكة.

وأضاف: كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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