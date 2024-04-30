أعلنت إدارة التعليم في الرياض و7 مدن سعودية أخرى عن تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى الدراسة عن بُعد، ابتداءً من يوم غد الأربعاء، نتيجة للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، واستنادًا إلى تقارير المركز الوطني للأرصاد التي تنبّأت بظروف جوية غير مستقرة.

حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وتشكّل سيول، إضافةً إلى انعدام الرؤية الأفقية وتساقط البرد، ومن المتوقع استمرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

إذ يهدف تعليق الدراسة الحضورية للخفاظ على سلامة الطلاب و المعلمين، من المخاطر المحتملة المرتبطة بالظروف الجوية المتقلبة، وفي الوقت نفسه، يسمح بمواصلة العملية التعليمية عبر الإنترنت للحفاظ على استمرارية التعلم.

وأكدت إدارة التعليم في الرياض، عبر حسابها الرسمي في منصة “اكس”، أن القرار يشمل جميع الطلاب والمعلمين والموظفين التابعين للمدارس في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، قررت إدارة التعليم في القصيم تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى الدراسة عن بُعد عبر منصة “مدرستي” ومنصة “روضتي” لجميع الطلاب والمعلمين.

يُذكر أن المدن التي شملها القرار حتى الآن هي: عفيف، القويعية، وادي الدواسر، الزلفي، عنيزة، المجمعة، بالإضافة إلى منطقة القصيم.

ووفقًا للإعلان الرسمي من المركز الوطني للأرصاد على منصة “اكس”، فإن عدة مناطق دخلت في نطاق الانذار الأحمر، ومن بين هذه المناطق المنطقة الشرقية، التي تضم خمس مدن هي: القطيف، الدمام، الخبر، الجبيل، ورأس تنورة.