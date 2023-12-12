تعليق الدراسة الحضورية بعدد من محافظات السعودية الثلاثاء

أعلنت السلطات السعودية، تعليق الدراسة في الجامعات، والمدارس، بعدد من المحافظات، بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية، وهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح شديدة، وصواعق رعدية.

تعليق الدراسة بعدد من محافظات مكة المكرمة والمدنية المنورة

وأعلنت إدارة تعليم جدة، عن تحويل الدراسة إلى دراسة “عن بُعد” عبر منصة التعليم الإلكتروني “مدرستي”، غدا الثلاثاء، في مدارس، جدة، ورابغ، وخليص، بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية.

وأضافت إدارة تعليم جدة، عبر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)،أن هذا القرار يشمل جميع الطلبة، ومنسوبي، ومنسوبات المدارس، ومكاتب التعليم.

#عاجل#تعليم_جدة

تحويل الدراسة لتكون "عن بُعد" عبر #منصة_مدرستي يوم غدٍ الثلاثاء 28 / 5 / 1445 هـ في مدارس جدة ورابغ وخليص،لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم. pic.twitter.com/WZPaRA5gjp — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 11, 2023

كما أُعلن حساب إمارة منطقة مكة المكرمة، على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، عن تحويل الدراسة للفترة الصباحية، والمسائية، غدا الثلاثاء إلى الدراسة “عن بعد”، في مدارس مكة المكرمة، والجموم، وبحرة، والكامل، بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت إدارة التعليم العام بينبع عن تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء، بمدارس البنين في الهيئة الملكية الصناعية بينبع، على أن يكون الدوام لليوم الدراسي “عن بُعد” عبر ‫منصة مدرستي لجميع الطلاب ومنسوبي المدارس.

وأضافت الإدارة التعليمية، عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، أن قرار تأجيل الدراسة، جاء حرصًا على سلامة الجميع، بسبب توقعات سوء الأحوال الجوية.

⛈️ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد؛ وحرصًا على سلامة الجميع… تقرر تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء ٢٨ / ٥ / ١٤٤٥هـ بمدارس البنين في #الهيئة_الملكية بينبع. وعليه سيكون الدوام لليوم الدراسي (عن بُعد) عبر #منصة_مدرستي لجميع الطلاب ومنسوبي المدارس. pic.twitter.com/hGuY442cJO — إدارة التعليم العام بينبع (@RCJYYanbuedu) December 11, 2023

تعليق الدراسة بجامعة جدة وأم القرى

وبدورها أعلنت جامعة جدة، عبر نفس الحساب، عن تعليق الدراسة الحضورية، غدا الثلاثاء، في مقرات الجامعة، وفروعها، بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت جامعة أم القرى، عن تعليق الدراسة الحضورية، غدا الثلاثاء، وتحويلها إلى دراسة “عن بُعد” في جميع مقرات وكليات المحافظات، بسبب توقعات بسوء الأحوال الجوية.

#عاجل#جامعة_أم_القرى:

تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الثلاثاء وتحويلها "عن بُعد" في جميع مقرات وكليات المحافظات. pic.twitter.com/o7D1g5e2j6 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 11, 2023