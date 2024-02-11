سوء الأحوال الجوية .. تعلق الدراسة في السعودية

بناءً على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الظروف الجوية الماطرة، قررت الجهات التعليمية في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة الطلاب والطالبات.



تم الإعلان عن تحويل الدراسة للتعلم عن بُعد في العديد من المناطق، وذلك بدءًا من اليوم الأحد 11 فبراير 2024.



وتأتي هذه الخطوة في سياق توجيهات المركز الوطني للأرصاد الذي أصدر تحذيرات من تداعيات الظروف الجوية التي من المتوقع أن تشهدها بعض المناطق.



ومن بين المناطق التي تم تحويل الدراسة للتعلم عن بُعد، جامعة حفر الباطن وفروعها بالخفجي والنعيرية وقرية العليا، بالإضافة إلى مناطق المندق وبني حسن وبلجرشي والقرى والعقيق ووسط الباحة.



وقد أكدت وزارة التعليم، على أهمية اتخاذ تلك الإجراءات الاحترازية لحماية سلامة الطلاب والطالبات، وتأكيد الالتزام بمبادرات السلامة والحيادية في العملية التعليمية.



تجدر الإشارة إلى أن تحويل الدراسة للتعلم عن بُعد يأتي في إطار استجابة سريعة ومنسقة من الجهات التعليمية للتحذيرات الجوية، وتأكيدًا على الأولوية القصوى التي توليها المملكة لسلامة ورفاهية الطلاب والطالبات في جميع الظروف.

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