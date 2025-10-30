تطبيق الدوام الشتوي في تعليم الرياض ومناطق سعودية أخرى

تبدأ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة الحدود الشمالية، يوم الأحد المقبل 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس البنين والبنات في المناطق السعودية الثلاث.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن بدء تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس البنين والبنات بالمنطقة، اعتباراً من يوم الأحد القادم ١١ جمادى الأولى ١٤٤٧هـ الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٥م، حيث سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة ٦:٤٥ صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة صباحًا.

الأحد القادم..



بدء تطبيق توقيت الدوام الشتوي في تعليم:



– الرياض: 6:45 (الاصطفاف)

– ⁠المدينة: 7:15 (الاصطفاف-بنات)

– المدينة: 7:30 (الاصطفاف-بنين)⁠

– ⁠الحدود الشمالية: 7:30 (الاصطفاف) — هاشتاق السعودية (@HashKSA) October 30, 2025

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الدوام الشتوي الذي سيطبق بدءًا من الأحد المقبل سيستمر حتى ٢٩ شعبان ١٤٤٧هـ الموافق ١٧ فبراير ٢٠٢٦م، ليبدأ بعده تطبيق توقيت الدوام في شهر رمضان المبارك، موضحاً أن الإدارة اعتمدت مسبقًا مواعيد الدوام المدرسي لـ العام الدراسي الحالي (١٤٤٧ – ١٤٤٨هـ) لتشمل فترات الدوام الصيفي والشتوي ودوام شهر رمضان الفضيل.

وقال “الثميري” إن تحديد مواعيد الاصطفاف الصباحي والحصة الأولى التي تبدأ في تمام الساعة السابعة صباحًا، يهدف إلى تنظيم اليوم الدراسي بما يتناسب مع ظروف الطقس وضمان انضباط العملية التعليمية، متمنيًا لجميع منسوبي المدارس والطلاب والطالبات فصلًا دراسيًا حافلًا بالنجاح والتميّز.

#تنويه |

يبدأ تطبيق #الدوام_الشتوي في مدارس #تعليم_الرياض الأحد القادم الموافق 1447/5/11هـ، حيث يكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا، وتبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:00 صباحاً. https://t.co/jZVHrnLXTw — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) October 30, 2025

وأكدت إدارة تعليم الرياض أهمية الالتزام بالمواعيد؛ لضمان انتظام العملية التعليمية، وسلامة الطلاب والطالبات.

مواعيد بدء تطبيق توقيت الدوام الشتوي في تعليم:

– الرياض: 6:45 (الاصطفاف)

– ⁠المدينة: 7:15 (الاصطفاف-بنات)

– المدينة: 7:30 (الاصطفاف- بنين)⁠

– ⁠الحدود الشمالية: 7:30 (الاصطفاف)

– الرياض: 6:45 (الاصطفاف)

– ⁠المدينة: 7:15 (الاصطفاف-بنات)

– المدينة: 7:30 (الاصطفاف-بنين)⁠

– ⁠الحدود الشمالية: 7:30 (الاصطفاف)