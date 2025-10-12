تطبيق التعليم المدمج وإلغاء المدارس المسائية في السعودية

تبدأ إدارات التعليم في عددٍ من المناطق السعودية، يوم غد الاثنين، في تنفيذ تطبيق نظام التعليم المدمج في المدارس المشتركة في مبنى واحد.

ويأتي ذلك ضمن توجه وزارة التعليم نحو إلغاء المدارس المسائية وتحويلها إلى الفترة الصباحية مع تنظيم العملية التعليمية بنظام الحضور الجزئي والتناوب الأسبوعي بين المدرستين حتى نهاية العام الدراسي.

ويهدف هذا التوجه، بحسب صحيفة “اليوم” السعودية، إلى رفع كفاءة استثمار المباني الدراسية، وتحقيق الانضباط التعليمي عبر منصة مدرستي، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بمرونة وجودة عالية، دون الحاجة إلى تشغيل المدارس في فترتين منفصلتين.

وبحسب آلية التنفيذ الجديدة، يتم توزيع الحضور بين المدرستين وفق النمط المدمج بحيث يحضر طلاب المدرسة الأولى ثلاثة أيام حضورياً ويومان عن بُعد، فيما يحضر طلاب المدرسة الثانية ثلاثة أيام حضورياً ويومان عن بُعد بالتناوب، على أن يتم تبادل الجدول أسبوعياً بين المدرستين لضمان العدالة في الاستفادة من الأيام الحضورية.

وأكدت إدارات التعليم أن هذا التنظيم الجديد يعزز الاستفادة القصوى من المباني المدرسية، ويُسهم في تخفيف الأعباء التشغيلية، مع ضمان استمرارية التعليم الحضوري وعن بُعد في آنٍ واحد، بما يتماشى مع توجهات وزارة التعليم لتطوير نماذج تعليمية مرنة ومستدامة تدعم جودة المخرجات التعليمية وتواكب التحول الرقمي في التعليم.

وذكرت تقارير سابقة أنه سيتم توزيع المدرستين في المبنى الحكومي الواحد بعد إلغاء المبنى المسائي إلى فئتي A وB، ويدرس طلاب المدرسة A ثلاثة أيام حضورياً ويومين عن بُعد عبر منصة مدرستي. وفي الأسبوع الثاني، سيدرس طلاب المدرسة B ثلاثة أيام حضورياً ويومين عن بُعد، حتى نهاية الفصل الدراسي، أو العام، في حال لم يتم إنشاء مدارس جديدة.

وتأتي الخطوة في ظل التوجه الكبير من وزارة التعليم، بالشراكة مع شركة تطوير للمباني، لإنشاء مبان مدرسية حديثة ذات مواصفات هندسية تراعي المراحل العمرية في مدارس التعليم العام للمراحل الثلاث في كافة مناطق ومحافظات المملكة، إذ تتسم هذه المدارس الجديدة بتصاميم مبتكرة مستلهمة متطلبات المجتمعات العمرانية المطورة، ومراعية للخصوصية الثقافية في كل منطقة.

وتشجع هذه التصاميم على دمج العملية التعليمية بالحياة اليومية للسكان، وتُنفذ هذه المدارس دون أسوار، مع مساحات مفتوحة قابلة للاستخدام خارج أوقات الدوام الدراسي، بما يعزز مفهوم المدرسة المجتمعية ويسهم في بناء مجتمعات متكاملة وتعليم أكثر ارتباطاً بحياة الفرد والمجتمع.

وأكد مدير تعليم الطائف سعيد الغامدي، في توجيهات سابقة، أن الجمع بين الحضور الفعلي والتعليم الإلكتروني المتزامن عبر منصة مدرستي يسهم في تحقيق مرونة تعليمية واستفادة قصوى من المباني المشتركة.

