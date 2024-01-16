بحث سعودي يفوز بجائزة الأفضل في مؤتمر “مستقبل التعليم” بماليزيا

استطاع أحمد آل ناجي القحطاني، عضو هيئة التدريب بالكلية التقنية بأبها، أن يقدم بحث سعودي، يحصل على جائزة أفضل ورقة علمية في مؤتمر “مستقبل التعليم” في ماليزيا، الذي نظمته كلية التربية بجامعة المدينة العالمية.

وقدم القحطاني طالب الدكتوراه بالكلية التقنية بأبها، في مؤتمر “مستقبل التعليم في ضوء الثورة الصناعية الخامسة”، بحث سعودي رائد عن تصميم المناهج الرقمية وإدارتها في أنظمة التعلم (LCMS) ، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي “AI”.

بحث سعودي متميز

وقد تميز البحث السعودي العلمي، بروح التفرد، والابتكار في الموضوع، والتأثير المتوقع الإيجابي، على مجال التعليم.

وقال الباحث القحطاني، في تصريحات صحفية، عقب فوزه بالجائزة، إن نحو 250 ألف متدرب في 140 كلية تقنية بالسعودية، سوف يستفيدون من مشروع البحث السعودي حال تنفيذه، وهذا من أهم أسباب فوز البحث بالجائزة.

فكرة البحث السعودي

وأوضح القحطاني، أن جائحة كورونا، أكدت أهمية وجود محتوى رقمي يتم تفعيله عند الأزمات، والبحث يستند إلى فكرة تصميم، وإدارة مقررات لغة إنجليزية رقمية، عبر نظم إدارة محتوى التعلم “LCMS”، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن هدف البحث هو إحداث تحول نوعي في تعليم الطلاب باللغة الإنجليزية في السعودية، مع التركيز على الابتكار، والتكنولوجيا.

توصيات البحث

وأكد القحطاني، أن من أهم توصيات البحث السعودي، هو تفعيل التكنولوجيا بشكل أوسع، وذلك من خلال تصميم محتوى تعليمي رقمي على أنظمة تعلم LCMSK، وكذلك تحفيز التدريب على استخدام المنصات الرقمية للمعلمين والطلاب، وأيضا تعزيز الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية للتعليم.