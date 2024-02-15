اليونسكو تعتمد 3 مدن سعودية جديدة ضمن شبكتها العالمية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” اعتمادها لثلاث مدن سعودية جديدة للانضمام إلى شبكتها العالمية لمدن التعلّم.



المدن الجديدة التي اعتمدتها اليونسكو هي: المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ومحافظة الأحساء. وبهذا التصنيف، ترتفع عدد مدن المملكة السعودية ضمن الشبكة العالمية لمدن التعلّم إلى خمس مدن، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 في تطوير التعليم وتأهيل المواطنين.



يأتي هذا الإعلان بعد اعتماد اليونسكو لمدينة ينبع الصناعية كمدينة تعلّم في عام 2022، ومدينة الجبيل الصناعية كمدينة تعلّم في عام 2020، حيث حصلت الجبيل الصناعية على جائزة أفضل مدينة تعلّم ضمن شبكة اليونسكو في عام 2021.



وتؤكد وزارة التعليم السعودية على أهمية تطبيق معايير اليونسكو لمدن التعلّم، وتسخير الموارد لتعزيز مبدأ التعليم الشامل وتقديم التعليم لجميع فئات المجتمع مدى الحياة. وتسعى المملكة من خلال زيادة عدد مدن التعلّم إلى تعزيز ثقافة التعلّم المستمر وتزويد الأفراد بالمهارات الضرورية لدعم التنمية الوطنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.



تأتي مدن التعلّم ضمن مبادرة اليونسكو لتأسيس شبكة عالمية لمدن التعلّم، وتهدف إلى تعزيز مفهوم التعليم المستمر وتوفير بيئة ملائمة للتعلم في جميع أوجه الحياة.