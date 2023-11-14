الكويت تمنع مواطنيها من الدراسة في مصر والأردن

منعت وزارة التربية الكويتية الدراسة في الأردن ومصر مؤقتا للتخصصات الطبية، (طب بشري، طب الأسنان، دكتور صيدلة، والصيدلة).

وأعلن وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، عن إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة في التخصصات الطبية.

الكويت تسمح للطلاب المستجدين الدراسة في مصر والأردن

وقال المانع: إنه يسمح للطلبة المستجدين الدارسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على قبول أكاديمي في التخصصات الطبية للعام 2023/2024، في كل من الأردن ومصر، التسجيل ضمن خطة الإيفاد المباشر للتخصصات الطبية، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة واللاحقة لها.

وأضاف: سيتم السماح للطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة والحاصلين على القبول الأكاديمي بالتخصصات الطبية ذاتها للعام الجامعي 2023 / 2024، في الأردن ومصر، الضم إلى بعثات الوزارة، بشرط استيفائهم لشروط الضم للبعثة المقررة بلائحة البعثات.

وبين الوزير أن إعادة دراسة القرار السابق بكل جوانبه، الفنية والعملية، تتضمن استطلاع آراء المختصين في وزارة التعليم العالي وأهل الميدان الأكاديمي والتعليمي للمحافظة على جودة التعليم في دولة الكويت.