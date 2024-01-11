متى تُضاف العلاوة السنوية لمعلمي السعودية؟

أعلن نظام فارس، النظام الإلكتروني الذي يخدم شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بوزارة التعليم، عن إضافة العلاوة السنوية للعام 2024 إلى تعريف الرواتب.



ووفقًا للإعلان الرسمي الذي نشره النظام عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، يُفتح الباب أمام الموظفين للاستعلام عن العلاوة من خلال حساباتهم على المنصة.



وحدد نظام فارس خطوات سهلة للاستعلام عن العلاوة السنوية، حيث يتعين على الشاغلين للوظائف التعليمية والإدارية الولوج إلى الخدمة الذاتية للموظف عبر المنصة ومن ثم التوجه إلى قسم الرواتب والبدلات لتعرفة الراتب.



وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود نظام فارس لتسهيل الإجراءات الإلكترونية وتوفير الخدمات بشكل أكثر فاعلية للموظفين والموظفات. يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على شهادة تعريف بالراتب باللغتين العربية والإنجليزية عبر النظام، وهي إحدى الخدمات التي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030.

يحق للموظف الحصول على العلاوة السنوية، وفقًا للمادة 24 من الباب الثامن في اللائحة، ولسلم الرواتب الملحق بها، وتنص اللائحة على أن يحصل الموظف على العلاوة عندما يصل إلى آخر درجة في رتبة معلم خبير. يُشدد على أن الموظف يجب أن يحمل مؤهلًا لا يقل عن درجة الماجستير في إحدى التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام.



يُعتبر نظام فارس الإلكتروني أداة حيوية للمعلمين والإداريين في المنظومة التعليمية، حيث يُمكنهم من تقديم طلبات ترقية بسهولة وفاعلية عبر الخدمة الذاتية.



تُظهر الخطوات المحددة لتقديم طلب الترقية عبر المنصة الالتزام بتعليمات بسيطة تسهل على الموظفين إكمال العملية بدون الحاجة إلى الانتقال للإدارة الإلكترونية.



من جهة أخرى، يمكن للمستخدمين استعلام الترقية الخاصة بهم بسهولة عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني لنظام فارس واتباع الخطوات المحددة. يُعرض قرار التحديث بشكل واضح، حيث يتم إظهار تفاصيل الترقية وما إذا تم قبولها أم رُفضت.



بهذا الإعلان، يستمر نظام فارس في تقديم حلول إلكترونية مبتكرة لتيسير إجراءات العاملين في قطاع التعليم، وتعزيز الفاعلية والشفافية في إدارة الرواتب والترقيات.