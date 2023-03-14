سامر باطر by سامر باطر

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الشارقة، 5% زيادة رسوم المدارس الخاصة للعام المقبل

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن اعتمادها نسبة الزيادة السنوية على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وفق تقييم المدرسة الأكاديمي ووفق معدل التضخم في الدولة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 5%.

وأشارت الهيئة اليوم، أنه حرصا منها على تحقيق أعلى مستويات جودة التعليم والتعلم في الشارقة، واستجابة لاحتياجات القطاع الخاص في التحسين ومتطلبات العمل، فقد تقرر اعتماد الزيادة السنوية على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وفق تقييم المدرسة الأكاديمي ووفق معدل التضخم في الدولة، وذلك بنسبة لا نزيد عن 5% للعام الدراسي المقبل 2023-2024. وأوضحت الهيئة أن المدارس الخاصة الحاصلة على تقييم ما دون الـ “مقبول” غير مؤهلة لزيادة الرسوم الدراسية.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...