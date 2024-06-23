السعودية تعلن عن منح دراسية لدراسات الإبل

أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق منحة دراسات الإبل، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاهتمام بالإبل ودورها في الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية من خلال أبحاث علمية متخصصة.

هذه المنحة المعلن عنها جاءت بمناسبة تسمية عام 2024 بـــ “عام الإبل” وطنياً، بالتزامن مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحديد سنة 2024 لتكون السنة الدولية للإبليات.

تهدف المنحة إلى استكشاف المواضيع ذات الصلة بالإبل من خلال التطورات الحديثة في المفاهيم والنظريات والمنهجيات، والمساهمة في سد الفجوات البحثية في هذا المجال. كما تسعى إلى تطوير تقنيات وتطبيقات جديدة تعزز من القيمة الثقافية والاقتصادية للإبل، ودعم التميز البحثي في الدراسات النظرية والتطبيقية ذات الصلة.

تستقبل المنحة المقترحات البحثية في مجالات تاريخية وثقافية واجتماعية واقتصادية وبيئية وصحية، وتشجع الدراسات متعددة التخصصات التي تعالج التحديات المعاصرة مثل التغير المناخي والأمن الغذائي. تشمل هذه المجالات:

المجال التاريخي: الدراسات التاريخية والإثنوغرافية المتعلقة بالإبل.

الدراسات المقارنة بين الإبل وأهميتها في الحضارات المختلفة.

أبحاث أرشفة الإرث الثقافي المرتبط بالإبل وسياسات الأرشفة والتقنيات المستخدمة. المجال الثقافي: الدراسات النقدية والأدبية عن الإبل في الأدب العربي والسعودي وأدب الطفل.

الدراسات المعجمية عن مفردات الإبل.

دراسات حول تمثيلات الإبل في الفنون البصرية والسينمائية والنقوش والفنون الصخرية. المجال الاجتماعي: دراسة مكانة الإبل في المجتمعات العربية والإسلامية.

دراسة مكانة الإبل محليًا وأثرها الاجتماعي والارتباط بامتلاكها ومتعلقاتها.

دراسة أثر الفعاليات الوطنية للإبل على المجتمعات المحلية والعالمية، مثل سباق الهجن ومهرجان مزايين الإبل. المجال الاقتصادي: دراسات حول الإسهام الاقتصادي لمنتجات الإبل مثل الصوف والجلود في الأزياء والأثاث.

البحث في سبل استدامة الأثر الاقتصادي للإبل ومنتجاتها.

دراسات قياس الأثر الاقتصادي للإبل قبل وبعد تدشين مهرجانات الإبل والمؤسسات المرتبطة بذلك. المجال البيئي: دراسات مرتبطة بالتنمية البيئية المستدامة في استخدام الأراضي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في رعي الإبل.

دراسة دور الإبل في التوازن البيئي الزراعي للأراضي القاحلة.

دراسة الأثر البيئي من تربية الإبل وابتكار طرق علمية لمعالجتها لتحقيق الاستدامة البيئية. المجال الصحي: دراسات مرتبطة بمنتجات الإبل وأثرها الطبي والعلاجي.

دراسات تساهم في تطوير تكنولوجيا قياس جودة لحم الإبل.

دراسات عن الخريطة الجينية للإبل وحفظ سلالاتها وتوثيقها.

يحصل المقبولون في المنحة على دعم مالي بالإضافة إلى التوجيه العلمي من خلال لجان مختصة تشرف وتتابع سير الأبحاث وتساعد في الحصول على المصادر اللازمة وتسهيل النشر العلمي. سيتم صرف مبلغ المنحة على ثلاث دفعات:

40% عند قبول المقترح العلمي وصدور قرار المنح.

40% عند تسليم المسودة المكتملة بعد إجازتها من اللجنة العلمية.

20% بعد إجراء التعديلات المطلوبة من المحكمين وقبول النشر في إحدى الدوريات المعتمدة.

و بحسب موقع وزارة الثقافة يتم التقديم على منحة أبحاث الإبل من خلال المنصة المخصصة لهذا الغرض.