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السعودية تفرض شرطًا جديدًا للتقديم على وظائف التعليم

تم فتح باب التقديم على 12519 وظيفة تعليمية على رتبة معلم ممارس، و حددت الوزارة فترتين للتقديم، حتى 16 من مارس 2024

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية للعام الدراسي القادم، مع إضافة شرط جديد للتعيين يتعلق بالحصول على الرخصة المهنية.

ووفقًا للائحة الوظائف التعليمية، أصبح من الشروط الأساسية للتعيين على الوظائف التعليمية الحكومية الحصول على الرخصة المهنية، في حين يخضع تعيين الوظائف التعليمية في القطاع الخاص لمتطلبات الجهة الراغبة في التوظيف.

ويُطلب من المعلمين المتقدمين اختبار الرخصة المهنية وفقًا للضوابط المحددة، حيث يتطلب الحصول على الرخصة تحقيق درجات معينة في اختبارات عامة وتخصصية.

اختبار الرخصة المهنية 2023.. كيفية التقديم والحصول على النتائج

وكانت الوزارة، تم فتح باب التقديم على 12519 وظيفة تعليمية على رتبة معلم ممارس بنظام التعاقد اللائحي المكاني للعام الدراسي القادم، ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” لتقديم طلباتهم.

و حددت فترتين للتقديم، الأولى للرجال من الثاني وحتى العاشر من مارس 2024، والثانية للنساء من الحادي عشر وحتى السادس عشر من مارس 2024، ومن المقرر أن يُعلن عن أسماء المرشحين النهائيين في السابع والعشرين من مارس 2024.

وفيما يتعلق في الرخصة المهنية، تشمل فئات المتقدمين المستهدفين المعلمين على رأس العمل الذين يشترط لهم الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق، والخريجون الجدد الذين لم يبدؤوا مسارهم المهني بعد ويتوجب عليهم الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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