السعودية توافق على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد في الرياض

وافقت الحكومة السعودية اليوم الثلاثاء على إنشاء فرع لجامعة ستراثكلايد البريطانية في العاصمة السعودية الرياض.

وجاء ذلك خلال ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في الرياض.

وجامعة ستراثكلايد هي جامعة بريطانية مرموقة تقع في مدينة غلاسكو باسكتلندا.

التأسيس

أُسست في العام 1796 كمعهد أندرسون (Anderson’s Institute)، ثم تحولت إلى جامعة ستراثكلايد في العام 1964، لتكون أول جامعة تقنية في المملكة المتحدة.

السمعة الأكاديمية

تُعرف الجامعة بتركيزها القوي على البحوث التطبيقية والربط بين التعليم والصناعة، وهي من الجامعات البريطانية المعروفة عالمياً في مجالات الهندسة والأعمال.

التصنيفات

تأتي عادة ضمن أفضل 20 إلى 30 جامعة في بريطانيا وفق تصنيفات مثل Times وGuardian، وتُصنّف كواحدة من أفضل الجامعات في العالم في تخصصات معينة.

الكليات الرئيسية

  1. كلية الهندسة

2. كلية العلوم

3. كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

4. كلية ستراثكلايد للأعمال (Strathclyde Business School) وهي من أبرز كليات إدارة الأعمال في أوروبا، وتحمل اعتماد التاج الثلاثي (Triple Crown Accreditation) من هيئات AACSB وAMBA وEQUIS، وهو إنجاز نادر.

الطلاب

تضم أكثر من 23 ألف طالب من أكثر من 100 دولة، ما يجعلها جامعة دولية الطابع.

