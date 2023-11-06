تقلبات الطقس السعودي يحول الدراسة عن بُعد في مكة و 5 مدن

تتحول الدراسة في المملكة خلال هذه الفترة إلى الدراسة الإلكترونية عبر منصة “مدرستي” و عن بُعد، وذلك حفاظا على سلامة الطلبة في حالات التقلبات الجوية الشديدة.

حيث أعلنت إدارة تعليم جدة تحويل الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصة مدرستي اليوم الإثنين في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.



وقال المتحدث الرسمي لتعليم جدة، حمود الصقيران، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع تقرر تحويل الدراسة لتكون “عن بُعد”، عبر ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ اليوم في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.



كما أعلنت إدارة تعليم مكة كذلك تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم في جميع المدارس المسائية والليلية في العاصمة المقدسة ؛ ومحافظة الجموم ؛ ومحافظة الكامل ؛ ومحافظة بحرة.





وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، مبينةً أن الدراسة ستكون -عن بعد- عبر منصة مدرستي.

وهذا الإجراء يتم اتخاذه بسبب هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وقد أكدت وزارة التعليم أنها حريصة على متابعة الدراسة لطلاب الدراسات العليا والبرامج التنفيذية، لذلك سوف يتم التواصل معهم من خلال منصات التعليمية وطريقه التعليم عن بعد حتى تحافظ على سلامة الطلاب فإن سوء الأحوال الجوية تشكل خطر على النزول خارج المنزل لذلك جاء الحل في المنصات التعليمية التي تضعها الوزارة تحسبا لأي طوارىء.