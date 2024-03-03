فريق التحرير by فريق التحرير

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التعليم السعودي يعلن عن نتائج الرخصة المهنية

يخضع إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات إلى عدد من الشروط والضوابط التي تسهّل عملية الحصول على الرخصة المهنية، حيث يحتاجها المعلم من أجل التدرج الوظيفي

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، حيث من المقرر أن تصل النتائج إلى المتقدمين.

و بحسب الحساب الرسمي للهيئة على منصة “إكس”، ستُرسل النتائج عبر رسائل نصية (SMS) إلى الأرقام المسجلة في النظام.

وتأتي هذه النتائج ضمن جهود “تقويم التعليم” لتحسين معايير التعليم وتطوير الكوادر التعليمية في المملكة. يُذكر أن اختبار الرخصة المهنية، يعد محطة هامة في مسيرة تطوير المجال التعليمي.

من المقرر أن تُتاح النتائج على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية مساء يوم الأحد 3 مارس 2024، حيث سيتمكن المتقدمون من الاطلاع على نتائجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على ذلك.

تعتبر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة حيوية تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب للأفراد الذين يسعون إلى شغل الوظائف التعليمية، هدف هذه الرخصة إلى تأكيد أهلية حاملها لمزاولة مهنة التدريس بالشكل المطلوب، وتعزيز الجودة في العملية التعليمية، وتحسين مستوى الطلاب.

يتوجب على المتقدمين للحصول على الرخصة المهنية الامتثال لعدة شروط وضوابط تسهل عملية الحصول عليها، حيث تعتبر هذه الرخصة أساسية لتقدم المعلمين في مسارهم الوظيفي ولممارسة المهنة بشكل فعّال.

ويشمل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات خضوع المتقدمين لاختبارات متخصصة وعامة، تهدف إلى قياس قدراتهم التربوية والمعرفية وفعاليتهم في العملية التعليمية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...