التعليم السعودي يعلن عن نتائج الرخصة المهنية

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن نتائج اختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي)، حيث من المقرر أن تصل النتائج إلى المتقدمين.



و بحسب الحساب الرسمي للهيئة على منصة “إكس”، ستُرسل النتائج عبر رسائل نصية (SMS) إلى الأرقام المسجلة في النظام.



وتأتي هذه النتائج ضمن جهود “تقويم التعليم” لتحسين معايير التعليم وتطوير الكوادر التعليمية في المملكة. يُذكر أن اختبار الرخصة المهنية، يعد محطة هامة في مسيرة تطوير المجال التعليمي.



من المقرر أن تُتاح النتائج على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية مساء يوم الأحد 3 مارس 2024، حيث سيتمكن المتقدمون من الاطلاع على نتائجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على ذلك.



تعتبر الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وثيقة حيوية تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب للأفراد الذين يسعون إلى شغل الوظائف التعليمية، هدف هذه الرخصة إلى تأكيد أهلية حاملها لمزاولة مهنة التدريس بالشكل المطلوب، وتعزيز الجودة في العملية التعليمية، وتحسين مستوى الطلاب.



يتوجب على المتقدمين للحصول على الرخصة المهنية الامتثال لعدة شروط وضوابط تسهل عملية الحصول عليها، حيث تعتبر هذه الرخصة أساسية لتقدم المعلمين في مسارهم الوظيفي ولممارسة المهنة بشكل فعّال.



ويشمل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات خضوع المتقدمين لاختبارات متخصصة وعامة، تهدف إلى قياس قدراتهم التربوية والمعرفية وفعاليتهم في العملية التعليمية.



ستصلك نتيجة اختبار #الرخصة_المهنية التعليمية (التخصصي)، اليوم السبت 2 مارس 2024، عبر رسالة نصية (SMS) على الرقم المسجل في النظام، وستتاح النتائج على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية مساء غدٍ الأحد 3 مارس 2024.



مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. pic.twitter.com/vbV1dEUpIP — العناية بالمستفيدين (@EtecCare) March 2, 2024