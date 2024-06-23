التعليم السعودي يستمر بنظام الفصول الثلاثة لخمسة أعوام قادمة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن استمرار تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي المقبل.

بينما سيتم تحديد النظام الأنسب للأعوام الأربعة المتبقية، سواء كان ذلك بنظام الفصلين أو الثلاثة فصول دراسية، في نهاية العام الدراسي المقبل.

حيث اعتمد مجلس الوزراء الإطار الزمني للتقويم الدراسي في التعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني للسنوات الخمس المقبلة، متضمناً القواعد المنظمة والفترات الزمنية التي تحدد بداية العام الدراسي ونهايته.

تفاصيل التقويم الدراسي للأعوام القادمة:

عام 2024-2025: يبدأ في 18 أغسطس 2024 وينتهي في 26 يونيو 2025.

يبدأ في 18 أغسطس 2024 وينتهي في 26 يونيو 2025. عام 2025-2026: يبدأ في 24 أغسطس 2025 وينتهي في 25 يونيو 2026.

يبدأ في 24 أغسطس 2025 وينتهي في 25 يونيو 2026. عام 2026-2027: يبدأ في 23 أغسطس 2026 وينتهي في 24 يونيو 2027.

يبدأ في 23 أغسطس 2026 وينتهي في 24 يونيو 2027. عام 2027-2028: يبدأ في 22 أغسطس 2027 وينتهي في 22 يونيو 2028.

يبدأ في 22 أغسطس 2027 وينتهي في 22 يونيو 2028. عام 2028-2029: يبدأ في 20 أغسطس 2028 وينتهي في 28 يونيو 2029.

في حيت أعلنت وزارة التعليم على موقعها الرسمي، عن التقويم الدراسي للعام 1446-1447 هـ (2024-2025) للتعليم العام، مؤكدة استمرار تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في العام الدراسي المقبل، على أن يتم تحديد النظام الأنسب للأعوام الأربعة المتبقية في نهاية العام الدراسي بناءً على الدراسات المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لا تقل عن 180 يوماً.

تفاصيل العام الدراسي القادم:

الفصل الدراسي الأول: يبدأ يوم الأحد 18 أغسطس 2024.

يبدأ يوم الأحد 18 أغسطس 2024. الفصل الدراسي الثاني: يبدأ يوم الأحد 17 نوفمبر 2024.

يبدأ يوم الأحد 17 نوفمبر 2024. الفصل الدراسي الثالث: يبدأ يوم الأحد 2 مارس 2025، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 26 يونيو 2025.

كما يتضمن العام الدراسي القادم تخصيص 8 أسابيع للإجازة الصيفية.

وتتيح القواعد المنظمة للتقويم الدراسي الصلاحية للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية، والمدارس السعودية في الخارج ومدارس الجاليات، وضع تقويمها الدراسي وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم، مع المحافظة على الإطار الزمني المعتمد للأعوام الدراسية الخمسة، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية.