التعليم السعودية تضع 7 لاءات للمعلمين المقبلين على النقل الخارجي

أفادت صحيفة سعودية صباح اليوم الثلاثاء أنه في الوقت الذي بدأت فيه وزارة التعليم السعودية، يوم الأحد الماضي، استقبال طلبات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية عبر برنامج “فرص” في نظام “فارس”، رصدت سبعة لاءات وضعتها الوزارة أمام المتقدمين ضمن الضوابط المنظمة للبرنامج الذي اعتمد منذ العام الدراسي 1446هـ بديلاً عن حركة النقل الخارجي التقليدية.

وقالت صحيفة “عكاظ” اليومية إن أولى اللاءات جاءت لتؤكد عدم إمكانية العدول عن الطلب بعد انتهاء فترة الإعلان، مع السماح بالتقديم على أكثر من فرصة في الإعلان الواحد، في حين لا يمكن التقديم على أكثر من إعلان في الوقت نفسه.

وأوضحت وزارة التعليم أنه لا يمكن التقديم على فرصة جديدة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ مباشرة الفرصة السابقة، مؤكدة أنه لا يحق للمعلم الترشح على فرصة إذا تسبب نقله في عجز بقطاعه الحالي.

نظام العقود اللائحية

أكدت وزارة التعليم بشأن المعينين بنظام العقود اللائحية، أنه لا يحق لهم التقديم إلا داخل نطاق إدارتهم التعليمية، شريطة توفر تقييم أداء وظيفي لعامين متتاليين.

لم الشمل

أوضحت الوزارة، فما يخص لمّ الشمل، أنه غير متاح ضمن برنامج فرص، إذ يتم التقديم على الفرص المعلنة بشكل مستقل.

وذكرت الصحيفة أن اللاء السابعة جاءت لتؤكد أن من ليس على رأس العمل لا يحق له التقديم أو المباشرة على الفرصة، وفي حال تعذر ذلك وفق النظام يُعتبر الطلب ملغى تلقائياً.

وكانت وزارة التعليم بدأت، يوم الأحد الماضي، في استقبال طلبات #النقل_الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية (#برنامج_فرص) عبر حسابات المعلمين والمعلمات في #نظام_فارس الإلكتروني.

وحدّدت الوزارة، بحسب وسائل إعلام محلية، نقاط المفاضلة للبرنامج؛ الذي تم إقراره اعتباراً من العام الدراسي الماضي 1446هـ، ليكون بديلاً عن حركة نقل المعلمين والمعلمات الخارجية، التي كانت تعلن بعد نهاية العام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن الحد الأعلى من نقاط المفاضلة على الفرص للمعلمين والمعلمات في المدارس ستكون وفقاً للآتي:

1- تبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية 35 نقطة (درجة اختبار التخصص المعتمد في رخصة مهنية سارية).

2- الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية 25 نقطة (درجة الاختبار التربوي المعتمد في رخصة مهنية سارية).

3- نقاط التطوير المهني 25 نقطة (وفق دليل احتساب نقاط التطوير المهني المكتسبة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

4- متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين 30 نقطة (يحسب متوسط درجة الأداء الوظيفي لآخر عامين دراسيين).

5- أيام الغياب دون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم غياب دون عذر خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

6- رتبة الوظيفة التعليمية 8 نقاط (معلم – مساعد معلم 2 ممارس 4 متقدم 6 خبير 8).

7- ساعات التطوع 20 نقطة (نقطة لكل ساعة تطوع مسجلة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

8- نقاط سنة التقديم لمن تقدم للنقل قبل العام 1443هـ 13 نقطة (نقطة عن كل سنة).

9- الخدمة الوظيفية 25 نقطة (نقطة عن كل سنة).

10- من يعمل ضمن التشكيلات الإشرافية أو مديراً لمدرسة وقت التقديم 5 نقاط (لمن لهم قرارات تكليف فعالة في نظام فارس وقت التقديم).

وأوضحت الوزارة أن نقاط المفاضلة على الفرص للتشكيلات الإشرافية والمدرسية ستكون وفقاً للآتي:

1- اختبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية 35 نقطة (درجة اختبار التخصص المعتمد في رخصة مهنية سارية).

2- الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية 25 نقطة (درجة اختبار التربوي المعتمد في رخصة مهنية سارية).

3- نقاط التطوير المهني 25 نقطة (وفق دليل احتساب نقاط التطوير المهني المكتسبة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

4- متوسط تقييم الأداء الوظيفي للعامين الدراسيين السابقين 30 نقطة (يحسب متوسط درجة الأداء الوظيفي لأخر عامين دراسيين).

5- أيام الغياب دون عذر 14 نقطة (خصم نقطة عن كل يوم غياب دون عذر خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

6- رتبة الوظيفة التعليمية 8 نقاط (معلم مساعد – معلم 2 ممارس 4 متقدم 6 خبير 8.

7- ساعات التطوع 20 نقطة (نقطة لكل ساعة تطوع مسجلة خلال العام الذي يسبق تاريخ التقديم).

8- الخدمة الوظيفية 30 نقطة (نقطة عن كل سنة).

9- الخبرة في مجال العمل المرشح له 13 نقطة (نقطة عن كل سنة في نفس مجال الفرصة).

وأوضحت الوزارة أنه عند التساوي بين المتقدمين في نقاط المفاضلة بحسب نوع الفرصة يتم التفضيل بالأعلى وفق الترتيب الآتي:

اختبار التخصص للرخصة المهنية التعليمية.

الاختبار التربوي العام للرخصة المهنية التعليمية.

متوسط الأداء الوظيفي.

الغياب دون عذر (الأقل).

تاريخ المباشرة.