فريق التحرير by فريق التحرير

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حالة عدم الاستقرار الجوي تنقل طلاب الإمارات لتعليم عن بُعد

أوضحت الوزارة أنها تعطي الجامعات الخاصة حرية تقدير الوضع حسب المناطق والظروف الخاصة بها، بما يخدم مصلحة الطلاب ويضمن استمرارية العملية التعليمية بشكل سلس وآمن

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة عن قرارها بتحويل يوم غدٍ الاثنين، الموافق 12 فبراير، إلى يوم دراسة عن بعد في جميع مؤسسات التعليم .

جاء هذا القرار مراعاةً للحالة الجوية، التي من المتوقع أن تؤثر على الدولة خلال الأيام القادمة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاحترازية التي تهدف إلى حماية سلامة الطلاب والكوادر التعليمية، حيث يتوقع أن تشهد الإمارات هطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلال الأيام المقبلة نتيجة لتأثير منخفض جوي في المنطقة.

وشددت الوزارة على أهمية استمرارية العملية التعليمية وتقديم الدروس بشكل سلس وفعال عبر التعليم عن بعد، مؤكدة على أنها تتابع عن كثب التطورات الجوية وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطلاب وجودتهم التعليمية.

وفي السياق نفسه، فقد أشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل جميع المؤسسات التعليمية الحكومية، بالإضافة إلى ترك الحرية للجامعات الخاصة في اتخاذ القرارات المناسبة حسب الظروف الخاصة بها ومواكبة التطورات الجوية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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